الحرس الثوري الإيراني يلوح بـ'رد مدمر' للولايات المتحدة وإسرائيل ويهدد بالثأر لسفينة 'دينا'

تهديدات إيرانية للولايات المتحدة وإسرائيل بـ'رد مدمر' في حال أي عدوان ينتهك الهدنة، وتأكيد على الانتقام لمقتل طاقم سفينة 'دينا'. فشل مفاوضات إسلام آباد، وتصريحات حول حذر طهران من وقف إطلاق النار في لبنان.

وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرات شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة و إسرائيل ، مهدداً بـ'رد مدمر' في حال تجاوز أي منهما لخطوط الهدنة المعلنة. وجاء هذا التهديد، الذي صدر يوم الجمعة، ليؤكد على جدية الموقف الإيراني في الدفاع عن مصالحها وضمان استقرار المنطقة. ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل أضاف الحرس الثوري أن إيران 'ستثأر' أيضاً للأرواح التي فقدت على متن السفينة 'دينا'، التي أغرقتها الولايات المتحدة في الرابع من مارس/آذار الماضي في المياه الدولية.

وتعتبر هذه الحادثة نقطة خلاف جديدة بين طهران وواشنطن، وتعكس عمق التوترات القائمة. تأتي هذه التصريحات في سياق معقد من المفاوضات والاتفاقيات الهشة. فقد شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، يوم الأحد الماضي، انتهاء جولة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق حاسم لوقف الحرب. وقد تبادل الجانبان الاتهامات بشأن مسؤولية تعثر هذه المفاوضات، مما يشير إلى وجود فجوة عميقة في وجهات النظر بينهما. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المفاوضات كانت تأتي بعد إعلان هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تم الاتفاق عليها في الثامن من أبريل/نيسان الجاري. وقد بدأت هذه الهدنة تمهيداً لمحادثات أوسع نطاقاً تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي. إن فشل مفاوضات إسلام آباد يعزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاستقرار الإقليمي. وفي سياق منفصل، أدلى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بتصريحات عبر منصة التواصل الاجتماعي 'إكس' (تويتر سابقاً)، مؤكداً أن طهران ستتعامل 'بحذر' مع أي وقف لإطلاق النار قد يتم الاتفاق عليه بين إسرائيل ولبنان. وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، عن وقف لإطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدأ سريانه منتصف الليلة الماضية بتوقيت تل أبيب وبيروت. وقد جاء هذا الإعلان عقب مباحثات هاتفية أجراها الرئيس ترامب مع نظيره اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتشير تصريحات قاليباف إلى قلق إيراني من التطورات في جبهة أخرى، وإلى رغبة طهران في مراقبة الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي مواقف نهائية. وتتزامن هذه التطورات مع خبر استضافة مدينة أنطاليا التركية للاجتماع الثالث لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية، مما يعكس جهوداً دبلوماسية متعددة الأوجه في المنطقة. إن التهديدات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني تعكس قراءة استراتيجية متشددة للأحداث الجارية، وتعكس أيضاً تصميم طهران على عدم التنازل عن حقوقها والدفاع عن مصالحها بأي ثمن. إن إغراق السفينة 'دينا' يمثل جرحاً عميقاً في الذاكرة الإيرانية، ويتم توظيفه كأداة ضغط سياسي وعسكري. من ناحية أخرى، فإن فشل مفاوضات إسلام آباد يشير إلى أن الطريق إلى السلام لا يزال محفوفاً بالعقبات، وأن الأطراف المختلفة لا تزال بعيدة عن تحقيق توافق حقيقي. وتضيف تصريحات رئيس البرلمان الإيراني حول وقف إطلاق النار في لبنان طبقة أخرى من التعقيد، حيث تبين أن إيران تراقب التطورات في مناطق متعددة، وأن لها اهتماماتها وقلقها في كل جبهة. يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه التهديدات والتصريحات ستؤدي إلى تصعيد إضافي، أم أنها ستشكل جزءاً من استراتيجية تفاوضية لإعادة رسم خريطة المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار الدور المتزايد للدبلوماسية العربية والإقليمية كما يتضح من اجتماع أنطاليا





