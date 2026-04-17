الحرب الدرونزية: كيف غيرت أوكرانيا وجه الصراعات وأجبرت روسيا وإيران على مواجهة مستقبل الابتكار العسكري

تحليل معمق لكيفية تحول حرب الطائرات المسيرة إلى ساحة معركة جديدة، حيث تتفوق أوكرانيا على روسيا في الابتكار، وتعمل الولايات المتحدة على مواجهة التحديات التي تفرضها برامج إيران المسيرة، مما يرسم ملامح حروب المستقبل.

شهد الأسبوع الماضي حدثًا تاريخيًا لأول مرة في تاريخ البشرية، حيث نجح هجوم شنته طائرات مسيرة وروبوتات في السيطرة على موقع للعدو على الأرض. وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الهجوم الآلي الذي شنته قواته ضد موقع متقدم للقوات الروسية بأنه 'حلّ المستقبل'. شكل هذا الحدث مفاجأة لموسكو، التي كانت تعتقد -بدعم من إيران - أنها تتقن فن حرب الطائرات المسيرة في أوكرانيا . ولكن، يبدو أن أوكرانيا قد تفوقت على روسيا الآن في مجال الابتكار، في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على إضعاف برامج إيران للطائرات المسيرة والصواريخ، والتي ساعدت روسيا منذ عام 2023 في مواصلة هجماتها الوحشية ضد المدن والبلدات الأوكرانية. إن الربط بين هذين المسرحين للصراع - أوكرانيا و إيران - من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة على الاستعداد بشكل أفضل لحروب المستقبل والبقاء متقدمة بخطوات على خصومها.

لقد كنتُ المنسق الرئيسي للبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط طوال فترة الأزمة التي اجتاحت المنطقة عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. كانت تلك الوضعية الأكثر تعقيدًا ورعبًا التي شهدتها طوال عقدين من الزمن، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن إيران اختارت، منذ البداية، الانخراط في تلك الفوضى ومهاجمة الأمريكيين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. ففي يوم عيد الميلاد لعام 2023، أسفر هجوم معقد شُنّ باستخدام طائرات شاهد الإيرانية المسيرة ضد مواقع أمريكية في شمال العراق عن إصابة جندي أمريكي بجروح بليغة. وبعد مرور شهر واحد، وتحديدًا في 20 يناير 2024، قتلت طائرة إيرانية مسيرة 3 جنود أمريكيين في الأردن. وفي الشهر ذاته، وفي البحر الأحمر، نجحت البحرية الأمريكية في صد 18 طائرة هجومية مسيرة، وصاروخين مجنحين مضادين للسفن، وصاروخ باليستي واحد مضاد للسفن كان ينطلق بسرعة 4 ماخ. وبفضل الأنظمة الدفاعية ومهارات بحارتنا، لم يُقتل أو يُصب أي أمريكي في ذلك الهجوم.

خلال الأشهر الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، قامت إيران بنقل طائراتها المسيرة من طراز شاهد إلى روسيا لاستخدامها ضد المدن والبلدات والبنية التحتية الأوكرانية. لاحقًا، نقلت روسيا تكنولوجيا تصنيع الطائرات المسيرة وأنشأت خطوط إنتاج مشتركة داخل أراضيها، وسرعان ما أصبحت هذه الخطوط تنتج ما يقرب من 400 طائرة مسيرة من طراز شاهد يوميًا. أدى الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة الإيرانية إلى شن روسيا هجمات أسراب منتظمة ضد أهداف أوكرانية، وهو أمر لم يشهده العالم من قبل. تبنت إيران التكتيك ذاته، ففي 13 أبريل 2024، أطلقت 180 طائرة مسيرة من طراز شاهد، و120 صاروخًا باليستيًا، و30 صاروخ كروز باتجاه المدن الإسرائيلية. الهدف من ذلك هو استخدام أسراب الطائرات المسيرة لإرباك الدفاعات الجوية واستنزافها، لتمهيد الطريق أمام الصواريخ الباليستية -الأثقل حمولة والأسرع حركة- لتنفيذ ضرباتها اللاحقة.

على مدار أكثر من 4 سنوات من الحرب، ودافعًا عن نفسها، نجحت أوكرانيا في تأسيس صناعة محلية للطائرات المسيرة والدفاع الجوي تضاهي المعايير العالمية. نشأت صناعة دفاعية لامركزية من الصفر، شاركت فيها الأمهات داخل المرائب، والمبرمجون في الشركات الناشئة، والجنود على خطوط الجبهة، حيث أجرى الجميع تجاربهم في الوقت الفعلي. تشكلت بذلك اقتصاد للطائرات المسيرة، هجومًا ودفاعًا، أثبتت روسيا عجزها عن مجاراته. اليوم، وعلى الرغم من أن روسيا تنتج عددًا أكبر من الطائرات المسيرة يوميًا، فإن أوكرانيا تتفوق عليها بفارق كبير من حيث القدرة على التكيف والفعالية. تهيمن طائراتها المسيرة الآن على خطوط الجبهة، مسببةً سقوط آلاف الضحايا في صفوف القوات الروسية أسبوعيًا. كما صرّح أحد الجنود الأوكرانيين لوكالة رويترز، فإنه لا يمكن لأي جندي روسي دخول حقل مفتوح دون أن يتعرض لضربة من طائرة مسيرة أوكرانية.

وفقًا لتحليل حديث صادر عن معهد هدسون، تستخدم أوكرانيا نحو 10 آلاف طائرة مسيرة يوميًا في الحرب. هذه الطائرات قادرة على توجيه ضربات عميقة داخل الأراضي الروسية، وتتفوق في مناوراتها على الأنظمة الدفاعية الروسية المتقادمة. وهي تعمل على تدمير الأهداف على خطوط الجبهة، حيث أصبحت مسؤولة الآن عن نحو 80% من الخسائر البشرية في صفوف القوات الروسية. علاوة على ذلك، فإنها تحمي أرواح الأوكرانيين، إذ تعمل أنظمة الطائرات المسيرة الدفاعية على إسقاط طائرات شاهد المعادية باستخدام طائرات اعتراضية قابلة للتجديد والتعويض. في هجوم وقع الأسبوع الماضي، أفادت التقارير بأن أوكرانيا نجحت في إسقاط 309 طائرات مسيرة من أصل 324 طائرة أطلقتها روسيا. ومع ذلك، لا تزال روسيا قادرة على شن هجمات أسراب فتاكة ضد أوكرانيا، بما في ذلك هجوم وقع هذا الأسبوع وأسفر عن مقتل 18 شخصًا. ولكن حتى على صعيد الحجم والنطاق، فإن أوكرانيا تسارع الخطى، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن خطط لتصنيع أكثر من 7 ملايين طائرة مسيرة هذا العام وحده، وهو نطاق إنتاجي تعجز معظم شركات الدفاع الغربية عن مجاراته.

وقد شغلتُ مناصب عليا في مجال الأمن القومي في عهد الرؤساء جورج دبليو بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب، وجو بايدن





