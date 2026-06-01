الحج 2026: منصة توحيد عالمية ورمز لمقاومة الاستبداد في زمن ال تفكك الحضاري

استكشاف للبعد الحضاري والسياسي للحج كحدث كوني يجمع البشر حول قيم التوحيد والحرية ويبرز مكانة النبي إبراهيم كأيقونة للتحرر من الوثنيات القديمة والجديدة في عالم 2026 المليء بالصراعات.

الحج في فلسفته العميقة ليس طقسًا فرديًا معزولاً بل تجربة رمزية تعلن وحدة المصير البشري حول مركز التوحيد أي حول فكرة أن لا سيادة مطلقة إلا للحق والعدل.

في كل عام يعود موسم الحج ليذكّر الإنسانية بأن التوحيد لم يكن مجرد عقيدة دينية بل مشروعاً حضارياً لتحرير الإنسان من الخوف والهيمنة والوثنيات القديمة والجديدة. فالحج بما يحمله من رموز إبراهيمية عميقة يتجاوز حدود الشعيرة التعبدية ليغدو تجربة إنسانية كونية تعيد بناء معنى الاجتماع البشري حول قيم المساواة والحرية والكرامة.

ومن قلب هذا المشهد الروحي العالمي يستحضر الكاتب والباحث التونسي عبد العزيز التميمي سيرة النبي إبراهيم عليه السلام بوصفها لحظة تأسيسية في تاريخ التوحيد ورمزاً دائماً لمقاومة الاستبداد وكسر الأصنام الفكرية والسياسية والاقتصادية. شهد موسم الحج لعام 2026 عودةً متجددةً إلى أحد أعظم المشاهد الحضارية في التاريخ الإنساني مفعماً بالنداء الخالد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

ذلك أن الحج ليس مجرد شعيرة دينية موسمية بل هو بنية رمزية كبرى تختزن في داخلها الذاكرة الروحية للأمة الإسلامية وتعيد في كل عام إنتاج معنى الاجتماع البشري حول مركز واحد وقبلة واحدة. ففي زيمٍ تتفكك فيه الهويات وتتسارع فيه النزاعات الجيوسياسية ويزداد فيه الشعور العالمي بالقلق الحضاري يظهر الحج بوصفه حدثاً كونياً يعيد تعريف الإنسان المسلم باعتباره جزءاً من جماعة عابرة للأعراق واللغات والحدود.

ومن هنا فإن موسم الحج 2026 لا يُقرأ فقط من زاوية التعبد الفردي بل من زاوية كونه منصةً حضاريةً تعكس قدرة الإسلام على المحافظة على وحدته الرمزية رغم كل الانقسامات السياسية والمذهبية التي يعيشها العالم الإسلامي. وفي بعده الثقافي يمثل الحج أعظم ملتقى إنساني دوري عرفه التاريخ؛ إذ تتحول مكة إلى فضاء عالمي تتلاقى فيه شعوب آسيا وإفريقيا والعلم العربي وأوروبا والأمريكيتين داخل تجربة روحية مشتركة.

إن الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ليست طقوساً معزولة عن التاريخ بل هي إعادة تمثيل لذاكرة التوحيد الإبراهيمي وإحياءٌ لمسار الإنسان الباحث عن المعنى والتحرر من الوثنية المادية والروحية. ولهذا ظل الحج عبر القرون مصنعاً للتبادل الثقافي والمعرفي؛ فمنه انتقلت الأفكار وتلاقت المدارس الفقهية وتشكلت شبكات العلماء والتجار والرحالة. وقد أدرك مفكرون مثل مالك بن نبي وعلي شريعتي أن الحج ليس مجرد عبادة بل مدرسة لإعادة بناء الوعي الحضاري الإسلامي





