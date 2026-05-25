الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى للإبحار في يوم التروية

توافد الحجاج إلى مشعر منى للإبحار في يوم التروية ، مما يشير إلى بدء مناسك الحج ، وسط منظومة تشغيلية و خدمية واسعة. أعلنت السلطات السعودية جاهزيتها الكاملة لتنفيذها خلال موسم هذا العام.

يشهد المشعر تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية التي ركزت على تحسين البيئة المكانية وزيادة المساحات المظللة وتوسعة مناطق الاستراحة وتحسين انسيابية حركة المشاة، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان المطور بالقرب من منشأة الجمرات. تواصل الجهات المعنية تنفيذ خطط التفويج وإدارة الحشود عبر منظومة تشغيلية تعتمد على حلول رقمية وشبكات مراقبة وتحكم ميداني لتنظيم حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة.

أكملت استعداداتها التشغيلية، مشيرة إلى تدريب أكثر من 30 ألف كادر على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، إضافة إلى تدريب أكثر من 600 عضو تفويج و5 آلاف قائد فوج. بإمكانات بشرية وتقنية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية، تشمل أكثر من 3 آلاف آلية إسعافية متنوعة و11 طائرة إسعافية، إلى جانب أكثر من 500 نقطة إسعافية وآلاف الكوادر والمتطوعين.

كما كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها في مسجد الخيف عبر تجهيزات تشمل وحدات تبريد ذكية ومرافق لتلطيف الأجواء وشاشات توعوية وخدمات مياه ومراقبة أمنية. من جانبها، أعلنت وزارة البلديات والإسكان جاهزية منظومتها الميدانية التي تضم أكثر من 22 ألف كادر وآلاف الآليات والمعدات ووحدات النظافة والخدمات البيئية، إلى جانب تنفيذ جولات رقابية يومية على المنشآت الغذائية والصحية داخل المشاعر.

وتشارك مختلف القطاعات الأمنية والخدمية في تنفيذ خطط ميدانية وتنظيمية تهدف إلى ضمان انسيابية حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة وتقديم الخدمات على مدار الساعة خلال أيام الحج





