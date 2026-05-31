الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 28 سفينة من مضيق هرمز بتراخيص

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 28 سفينة بينها ناقلات نفط عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة، مما يمثل حصيلة قياسية منذ بدء التوترات. وأكدت أن السيطرة على المضيق ذكية ومنظمة، مع ضرورة الحصول على ترخيص، ردا على الحصار الأمريكي.

أعلن الحرس الثوري ال إيران ي اليوم الأحد أن 28 سفينة عبرت من مضيق هرمز بتنسيق مع قواته، مشيرا إلى أنه يسيطر بشكل ذكي على المضيق. وقالت العلاقات العامة للقوات البحرية للحرس الثوري إنه خلال الـ24 ساعة الماضية عبرت 28 سفينة منها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى بعد الحصول على التصريح وبتنسيق وتأمين من القوات البحرية للحرس الثوري من مضيق هرمز .

وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى المعلن عنها رسميا منذ اندلاع الصراع الأخير والتوترات الملاحية المحيطة بالمضيق منذ فبراير الماضي. وذكرت العلاقات العامة لبحرية الحرس الثوري أن العبور تم تحت الإشراف الأمني والتأمين المباشر من وحداتها البحرية. وجددت التأكيد على أن فرض السيطرة الذكية على المضيق مستمر بحزم، معتبرة أن أي محاولة للعبور دون تنسيق أو عبر مسارات بديلة تعد خرقا سيتم التعامل معه.

تأتي هذه الحركة بعد فرض السلطات الإيرانية نظام تنسيق وإلزامية الحصول على تراخيص لجميع السفن المارة عبر المضيق، ردا على الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية في سياق المواجهات الأخيرة بالمنطقة. كشفت مصادر دبلوماسية واستخباراتية لموقع إسرائيل هيوم عن عبور عشرات ناقلات النفط والغاز المسال مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، بعد حصولها على تصاريح عبور من إيران والحرس الثوري.

أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن إيران لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعا للمفاوضات أو المساومة. هذا التطور يoccur في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج، حيث تحاول إيران تأكيد سيادتها على أحد أهم الممرات المائية في العالم، بينما تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها قيودا على الصادرات النفطية الإيرانية. ويؤكد العدد الكبير من السفن التي عبرت滤镜ت تراخيص على نطاق واسع، مما يشير إلى أن النظام الجديد للتنسيق قد بدأ بالعمل بشكل فعال، رغم الانتقادات الدولية.

وتظهر هذه الخطوة战术اً إيرانيا جديد للضغط الاقتصادي والسياسي، حيث يمكن استخدام البوابة البحرية كورقة تفاوضية في المستقبل. كما أن الإصرار الإيراني على عدم جعل المضيق موضوع مساومة يعكس موقفا ثابتا تبنته طهران منذ سنوات، مفاده أن أي محاولة لتقييد الملاحة في المضيق ستؤدي إلى ردود فعل غير متوقعة. وبهذا السياق، ي观察 المراقبون أن المنطقة تمر بمرحلة حرجة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في hình份 الأمن البحري الدولي





