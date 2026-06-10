الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 21 موقعا أمريكيا بالصواريخ والمسيرات رداً على ضربات أمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة 21 هدفاً أمريكياً في قواعد جوية وبحرية بالشرق الأوسط، شملت حظائر مقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق بالأردن، رداً على هجمات أمريكية استهدفت مناطق في إيران.

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي صدر صباح الأربعاء أن قواته نفذت هجوما واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف 21 موقعا عسكريا أمريكيا في منطقة الشرق الأوسط، وذلك رداً على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف عدة مناطق داخل الأراضي الإيرانية.

وذكر البيان أن الضربة الأمريكية التي وقعت في ساعات الفجر الأولى من اليوم نفسه طالت مواقع في مدن جاسك وسيريك وقشم جنوبي إيران، مما أسفر عن أضرار مادية تمثلت في تدمير برج اتصالات وخزانين للمياه في منطقة سيريك. وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد متبادل بين طهران وواشنطن على خلفية التوترات الإقليمية المستمرة، حيث تؤكد إيران قدرتها على الرد على أي اعتداء يطال سيادتها أو مصالحها.

وأوضح الحرس الثوري أن الهجوم الإيراني شمل استخدام طائرات مسيرة انتحارية استهدفت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، التي أكد البيان أنها تضم وجودا عسكريا أمريكيا. كما طالت الهجمات قواعد أمريكية وأنظمة رادارية تابعة للأسطول البحري الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين.

وفي تفصيل إضافي، ذكر الحرس الثوري أن قواته الجوية الفضائية تمكنت من استهداف وتدمير أربعة أهداف مهمة بواسطة صواريخ بعيدة المدى، من بينها حظائر طائرات مقاتلة من طراز F-35 في القاعدة الجوية الأمريكية في الأزرق بالأردن، بالإضافة إلى مركز القيادة والسيطرة التابع للجيش الأمريكي في نفس القاعدة. وأشار البيان إلى أن هذه العمليات تهدف إلى إظهار قوة الردع الإيرانية وردع أي محاولات أمريكية مستقبلية لاستهداف الأراضي الإيرانية.

وعلى صعيد متصل، أكد الحرس الثوري أن قواته تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء منطقة جم بمحافظة بوشهر جنوب البلاد، وذلك أثناء تنفيذها مهام استطلاعية قرب الحدود الإيرانية. وتعتبر هذه الطائرة من بين الأكثر تقدما في ترسانة الجيش الأمريكي، حيث تستخدم في مهام الاستطلاع والمراقبة والهجوم. وجاء هذا الإسقاط ليعزز موقف إيران في مواجهة ما تصفه بانتهاكات السيادة الجوية.

وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل دولية واسعة، حيث دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى مواجهة إقليمية شاملة. وفي الأثناء، تتجه الأنظار إلى تحركات القوات الأمريكية في المنطقة وما إذا كانت ستتخذ إجراءات انتقامية جديدة، مما يضع الشرق الأوسط على صفيح ساخن وسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق





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