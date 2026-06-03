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الحرب الروسية الأوكرانية: تصعيد سياسي وميداني

أحداث دولية News

الحرب الروسية الأوكرانية: تصعيد سياسي وميداني
الحرب الروسية الأوكرانيةتصعيد سياسيتصعيد ميداني
📆6/3/2026 5:17 PM
📰aawsat_News
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تسير الحرب الروسية الأوكرانية باتت تتعدى التصعيد الميداني إلى محاولة فرض معادلة سياسية جديدة. روسيا تبحث عن ورقة قوة تعويض تباطؤ الميدان واستنزاف الحرب. الغرب يراها تحاول تحويل التصعيد الميداني إلى أداة تفاوض. الرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول إن الضربات في العمق الروسي تتيح التفاوض على إنهاء الحرب. الباحثة بورشيفسكايا تقول إن روسيا تفاوض عبر التصعيد، لكن العودة إلى محادثات السلام لا يعني نية حقيقية للسلام. روسيا مهيأة للحرب، لكن الصورة الميدانية أكثر تعقيدًا. روسيا ما زالت capaza على شن هجمات، لكن قدرتها على تحويل الضغط إلى اختراقات استراتيجية أضعف. الأوكرانيون حققوا تقدماً في بعض الاتجاهات، لكن الحرب تظل حرب استنزاف. القصف الروسي على كييف محاولة لإظهار القوة في مواجهة صعوبات. روسيا تراهن على إضعاف الدفاعات الجوية الأوكرانية. زيلينسكي يطلب المزيد من صواريخ باتريوت. الكرملين يبرر موجة جديدة من الضربات بأفعال إرهابية غير إنسانية من الجيش الأوكراني.

تسير الحرب الروسية الأوكرانية باتت تتعدى التصعيد الميداني إلى محاولة فرض معادلة سياسية جديدة. روسيا تبحث عن ورقة قوة تعويض تباطؤ الميدان واستنزاف الحرب. الغرب يراها تحاول تحويل التصعيد الميداني إلى أداة تفاوض .

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول إن الضربات في العمق الروسي تتيح التفاوض على إنهاء الحرب. الباحثة بورشيفسكايا تقول إن روسيا تفاوض عبر التصعيد، لكن العودة إلى محادثات السلام لا يعني نية حقيقية للسلام. روسيا مهيأة للحرب، لكن الصورة الميدانية أكثر تعقيدًا. روسيا ما زالت قادرة على شن هجمات، لكن قدرتها على تحويل الضغط إلى اختراقات استراتيجية أضعف.

الأوكرانيون حققوا تقدماً في بعض الاتجاهات، لكن الحرب تظل حرب استنزاف. القصف الروسي على كييف محاولة لإظهار القوة في مواجهة صعوبات. روسيا تراهن على إضعاف الدفاعات الجوية الأوكرانية. زيلينسكي يطلب المزيد من صواريخ باتريوت.

الكرملين يبرر موجة جديدة من الضربات بأفعال إرهابية غير إنسانية من الجيش الأوكراني

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الحرب الروسية الأوكرانية تصعيد سياسي تصعيد ميداني تفاوض روسيا أوكرانيا زيلينسكي بورشيفسكايا باتريوت

 

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