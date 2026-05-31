الجيش الإسرائيلي يقرر تمديد عملياته العسكرية بمخيمي طولكرم ونور شمس

قرر الجيش الإسرائيلي تمديد عملياته العسكرية ب مخيمي طولكرم و نور شمس في الضفة الغربية حتى نهاية يوليو/تموز القادم. وذكرت محافظ طولكرم عبد الله كميل أن الجيش الإسرائيلي قرر تمديد العدوان على أهالي مخيمي طولكرم و نور شمس حتى تاريخ 31/7/2026.

وأضاف المحافظ أن ما قام به الجيش الإسرائيلي من عمليات هدم للمنازل والمحال التجارية، وتدمير البنية التحتية، إلى جانب أعمال التخريب والتجريف التي طالت معالم المخيمين، تعكس سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني ومقومات صموده. وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر 2023. وأسفر التصعيد عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا





