الجيش المالي يكسر حصار الجماعات الإرهابية عن العاصمة باماكو ويعزز سيطرته الميدانية

تقرير مفصل حول العمليات العسكرية للجيش المالي لفتح الطرق الاستراتيجية المؤدية إلى باماكو ومواجهة هجمات تنظيم القاعدة، مع استعراض التعيينات القيادية الجديدة في القوات المسلحة وتحديات تأمين الشمال.

أعلن الجيش ال مالي في بيان رسمي عن تحقيق نجاحات ميدانية ملموسة تمثلت في تمكن القوات المسلحة من فتح عدد من المحاور الطرقية الاستراتيجية التي تؤدي إلى العاصمة باماكو ، وهو ما يعد خطوة حاسمة في مواجهة محاولات الخنق والحصار التي فرضتها الجماعات المسلحة الموالية ل تنظيم القاعدة .

وفي هذا السياق، تتركز الجهود العسكرية الحالية على تأمين الطريق الوطنية رقم واحد، والتي تكتسب أهمية اقتصادية وتجارية فائقة لكونها الشريان الرئيسي الذي يربط العاصمة باماكو بالحدود الموريتانية والسنغالية. وقد شهدت هذه المنطقة في الآونة الأخيرة تصاعداً في وتيرة الاعتداءات، حيث قامت جبهة تحرير ماسينا، التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية للقاعدة، بارتكاب أعمال تخريبية شملت إضرام النيران في ست شاحنات مغربية محملة بالبضائع، بالإضافة إلى استهداف عشرات الشاحنات الأخرى من جنسيات موريتانية وسنغالية، مما يعكس رغبة هذه التنظيمات في ضرب الاقتصاد المالي وعزل العاصمة عن محيطها الإقليمي من خلال استهداف سلاسل الإمداد الحيوية.

من جانبه، أكد الرائد جبريلا مايغا، نائب مدير مديرية الإعلام والعلاقات العامة بالجيش، خلال مؤتمر صحافي، أن القوات المسلحة المالية قد استعادت المبادرة الميدانية رغم استمرار التهديدات الأمنية القائمة. وأوضح مايغا أن الجماعات الإرهابية، بعد فقدانها للتوازن في عدة جبهات، لم تجد خياراً سوى اللجوء إلى أساليب التسلل وعرقلة الطرق لتعويض خسائرها ومحاولة الضغط على الدولة. وأشار إلى أن محور ويليسيبوغو-بوغوني ومحور سيغو-باماكو قد أصبحا سالكين بفضل تفاني وعزيمة الجنود في الميدان.

وفيما يتعلق بالضغوط العسكرية، أشار المتحدث إلى أن المحور الرابط بين باماكو ومدينة خاي بات يمثل بؤرة تركيز الإرهابيين في الوقت الراهن، مؤكداً أن العمليات مستمرة على مدار الساعة لجعل هذا المحور سالكاً مرة أخرى، مع التشديد على أن تأمين إمدادات الوقود والمواد الأساسية يمثل هدفاً استراتيجياً يضعه الجيش على رأس أولوياته لضمان استقرار الدولة وتوفير احتياجات المواطنين، حتى وإن تطلب ذلك تضحيات بشرية كبيرة من جانب القوات الميدانية التي تعمل يومياً منذ أكتوبر 2025. وفي إطار إعادة تنظيم المنظومة الدفاعية لمواجهة هذه التحديات المتفاقمة، اتخذ الرئيس المالي الجنرال آسيمي غويتا قراراً بترقية الجنرال إليزيه جان داوو إلى رتبة فريق وتعيينه قائداً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، خلفاً للجنرال عمر ديارا.

ويأتي هذا التعيين في توقيت حساس يتطلب خبرة عسكرية وإدارية واسعة، حيث يمتلك داوو مسيرة مهنية حافلة تضمنت دراسات عليا في كلية الحرب بباريس وكلية الدراسات العليا البحرية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توليه قيادة الحرس الوطني المالي سابقاً وعمله كسفير في الصين والغابون. وستكون مهمة القائد الجديد متمحورة حول استعادة السيطرة الكاملة على مدن الشمال ومواجهة تمدد المتمردين، خاصة في منطقة كيدال.

وقد أوضح الجيش أن إعادة تمركز الوحدات في الشمال تتبع استراتيجية حربية مدروسة تهدف إلى تقليل الخسائر البشرية وتشتيت مناورات الإرهابيين عبر استخدام الطائرات المسيرة والضربات الجوية الدقيقة، مع التأكيد على السيطرة المستمرة على مناطق حيوية مثل أنيفيس وأجيلهوك، حيث تتمركز العناصر العسكرية بهدف إعادة الهيكلة وبسط السيطرة الهادئة على كامل التراب الوطني. وعلى الرغم من هذه النجاحات المعلنة، لا تزال مالي تواجه تحديات أمنية معقدة ومستمرة، حيث أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عن سيطرتها على موقعين عسكريين في غوماساغو وكركوري بولاية موبتي، كما وردت أنباء عن هجوم استهدف سجناً رئيسياً في محيط العاصمة باماكو.

هذا التداخل بين العمليات العسكرية للجيش وهجمات الجماعات المسلحة يشير إلى أن المعركة من أجل الاستقرار في مالي لا تزال في مراحلها الحرجة. إن الاعتماد على الاستطلاع الهجومي والمراقبة الجوية المكثفة يمثل حالياً الرهان الأساسي للجيش المالي لقطع خطوط إمداد المسلحين ومنعهم من تشكيل حصار دائم حول العاصمة، في ظل سعي الدولة لاستعادة سيادتها على كامل ترابها الوطني وتأمين حدودها مع دول الجوار لضمان تدفق التجارة والبضائع التي تضررت بشكل كبير جراء هذه النزاعات المسلحة المستمرة منذ سنوات





مالي باماكو تنظيم القاعدة الجيش المالي الأمن الأفريقي

