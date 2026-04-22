تتناول التغطية تأكيدات الجيش الأميركي بشأن بقاء نظام ثاد في كوريا الجنوبية، بالتوازي مع فتح السلطات في فلوريدا تحقيقاً جنائياً حول مسؤولية الذكاء الاصطناعي في عمليات إطلاق نار جامعية.

أكد قائد القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية ، الجنرال كزافير برانسن، أن الولايات المتحدة لم تقم بنقل أو إخراج نظام الدفاع الصاروخي ثاد من شبه الجزيرة الكورية، وذلك في رد حاسم على التقارير التي انتشرت مؤخراً حول نية واشنطن تحويل أجزاء من هذا النظام الحيوي إلى منطقة الشرق الأوسط. وقد أثارت تلك الأنباء حالة من القلق البالغ في الأوساط الكورية الجنوبية، حيث يُنظر إلى نظام ثاد كركيزة أساسية للدفاع الوطني ضد التهديدات النووية والباليستية المتزايدة من كوريا الشمالية.

وأوضح برانسن أن النظام لا يزال موجوداً في موقعه الحالي داخل كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن التحركات العسكرية الأميركية الحالية تقتصر فقط على إعادة توجيه بعض الذخائر نحو الشرق الأوسط، دون المساس بالبنية الدفاعية الجوهرية المتمركزة في شبه الجزيرة. وتأتي هذه التصريحات لتهدئة المخاوف في سيول، حيث أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية جاهزيتها لردع أي عدوان محتمل، مشددة على ثقتها في استمرار التعاون الأمني مع واشنطن التي تحتفظ بنحو 28500 جندي في البلاد. ومن الجدير بالذكر أن نشر نظام ثاد عام 2017 قد واجه تاريخياً اعتراضات صينية شديدة، مما يجعله نقطة حساسة في التوازنات الإقليمية. على صعيد آخر، وفي إطار تطورات تكنولوجية وقانونية غير مسبوقة، أعلنت ولاية فلوريدا الأميركية عن فتح تحقيق جنائي موسع للنظر في الدور الذي قد يكون لعبه برنامج الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي في التخطيط لعملية إطلاق نار جماعي دموية شهدتها إحدى جامعات الولاية العام الماضي. وبحسب المدعي العام جيمس أوثماير، فإن التحقيقات تركز على محادثات مسجلة بين الجاني وبرنامج الدردشة الآلي، حيث يُشتبه في أن المتهم طلب نصائح تقنية حول نوعية الأسلحة والذخائر الأكثر فتكاً، بالإضافة إلى استفسارات تتعلق بأوقات وأماكن تواجد أكبر تجمعات طلابية في الحرم الجامعي، مما يضع الشركة المطورة تحت طائلة القانون وفقاً لنصوص فلوريدا التي تجرم المعاونة والتحريض. وتدعي السلطات أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسهيل الجرائم يفتح باباً جديداً للمسؤولية القانونية الرقمية. من جانبها، سارعت شركة أوبن إيه آي إلى نفي أي مسؤولية جنائية أو أخلاقية عن الحادثة المأساوية، مؤكدة أن البرنامج لا يعدو كونه أداة تقدم معلومات واقعية من المصادر المفتوحة ولا تروج لأي نشاط غير قانوني. وأوضح المتحدث باسم الشركة أنهم تعاونوا بشكل كامل مع السلطات فور وقوع الجريمة عبر تقديم البيانات المتعلقة بالحساب المرتبط بالمشتبه به. ومع ذلك، يواجه قطاع الذكاء الاصطناعي ضغوطاً متزايدة نتيجة سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعتها عائلات المتضررين، مما يعكس صراعاً قانونياً مستقبلياً بين حرية ابتكار التكنولوجيا وبين ضرورة حماية المجتمع من التداعيات الخطيرة للاستخدام المضلل للأنظمة الذكية. هذا الملف يظل مفتوحاً أمام المحاكم الأميركية وسط تساؤلات حول مدى قدرة الشركات على ضبط سلوك خوارزمياتها لمنع وقوع مثل هذه الكوارث الإنسانية في المستقبل





الولايات المتحدة كوريا الجنوبية ثاد تشات جي بي تي أمن دولي

