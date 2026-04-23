الجيش الأمريكي يسيطر على ناقلة نفط إيرانية في المحيط الهندي وترمب أمام استحقاق قانوني

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن سيطرتها على ناقلة النفط ماجيستك إكس في المحيط الهندي ، مؤكدةً استمرارها في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً ل إيران .

وأوضحت الوزارة أن المياه الدولية لا يمكن أن تكون غطاء للجهات الخاضعة للعقوبات، وأنها ستواصل منع هذه الجهات وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود بحرية أمريكية متزايدة لتشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بهدف التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع الحفاظ على جاهزية الوحدات القتالية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.

وقد أثار إغلاق مضيق هرمز تساؤلات حول أمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، مثل مضيق ملقة. وأعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، عن حصول طهران على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي. وفي هذا السياق، يُنظر إلى قطاع البتروكيميائيات على أنه الأكثر تأثراً بتعطل مضيق هرمز، معتبرين صناعة المنظفات كأحد امتداداته المباشرة ضمن سلاسل الصناعات التحويلية.

وقد أدت هذه التطورات إلى انخفاض الأسهم الأوروبية، نتيجة تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز وتأثيرها على معنويات المستثمرين. وفي سياق آخر، يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب استحقاقاً قانونياً يتعلق بسلطات الحرب مع اقتراب مهلة 60 يوماً. وعلى مدى ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، أحبط الجمهوريون في الكونغرس محاولات الديمقراطيين المتكررة لوقف العملية وإجبار ترمب على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

ومع ذلك، يحدد قانون سلطات الحرب الصادر عام 1973 مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية. وقد أشار بعض الجمهوريين إلى أن هذه المهلة قد تشكل نقطة تحول، حيث يتوقعون من الرئيس إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد أخطر ترمب الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس، مما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو





