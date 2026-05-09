الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع مليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال المتحالفة معها

بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال المتحالفة معها، أعلن الجيش السوداني، السبت، بسط سيطرته على منطقة الكيلي، الواقعة على تخوم مدينة الكرمة، بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد.

الجيش السوداني أكد في بيان تحرير الكيلي بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع مليشيا الدعم السريع وقوات ال حركة الشعبية/ شمال المتحالفة معها .. أعلن الجيش السوداني ، السبت، بسط سيطرته على منطقة الكيلي، الواقعة على تخوم مدينة الكرمة، بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية /شمال المتحالفة معها.

وأفاد الجيش السوداني، في بيان، بأن قوات الفرقة الرابعة مشاة للجيش والقوات المساندة، تمكنت من تحرير منطقة الكيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي، بعد معارك بطولية ضد مليشيا الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية/ شمال. وقد كبّدت قواتنا المليشيا المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما فر من تبقى منهم هاربين أمام ضربات قوات الجيش. وأكّد البيان أن الفرقة الرابعة مشاة للجيش مستمرة في العمليات العسكرية حتى تطهير كامل مناطق المسؤولية ودحر التمرد وتأمين الحدود تعزيز الأمن والاستقرار.

وفي الأسابيع الأخيرة، تشهد ولاية النيل الأزرق اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية المحالفة معها، أدت إلى نزوح الآلاف من عدة مناطق ومدن بالولاية. ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل الحركة الشعبية شمال الحكومة منذ العام 2011 للمطالبة بحكم ذاتي للإقليميين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الجيش السوداني تحرير الكيلي مليشيا الدعم السريع حركة الشعبية/ شمال المتحالفة معها اشتباكات متصاعدة نزوح الآلاف سيطرة الجيش السوداني على أجزاء واسعة تقاطع مع الحركة الشعبية شمال الحكومة خلافات بشأن دمج قوات الدعم السريع في المؤسسة ا

United States Latest News, United States Headlines