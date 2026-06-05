الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ مئات الغارات على جنوب لبنان رغم الهدنة ويواصل العدوان على غزة والضفة

رغم وجود هدنة هشة مددتها واشنطن، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 650 غارة على جنوب لبنان خلال أسبوع، ادعى خلالها مقتل أكثر من 125 شخصا+zعا أنهم مسلحون تابعون لحزب الله، بينما استمرت الغارات في قصف المنازل والبنى التحتية وإيقاع ضحايا مدنيين. يأتي هذا الإعلان بعد جولات مفاوضية في واشنطن توصلت إلى إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار الكامل وإبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني، لكن الأمين العام للحزب رفض النتائج. وفي الوقت نفسه، استمرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، مما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف، في حرب امتدت两年ين وأسفرت عن دمار هائل وخسائر بشرية فادحة. كما شهدت الضفة الغربية تصعيدا متزامنا مع العدوان على غزة، مع إجراءات عسكرية ومستوطنين against الأراضي الزراعية الفلسطينية، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى وتهجير tens آلاف من السكان.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي، الجمعة، تنفيذ أكثر من 650 غارة في جنوب لبنان خلال أسبوع، قال إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 125 شخصا، رغم الهدنة المعلنة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن سلاح الجو هاجم، ضمن قيادة المنطقة الشمالية، أكثر من 650 هدفا خلال الأسبوع الأخير، زاعما أنها تابعة لحزب الله. وادعى أنه بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، تمت تصفية أكثر من 125 مسلحا في جنوب لبنان، علما بأن الهجمات الإسرائيلية توقع غالبا قتلى بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال. وتظهر مقاطع مصورة ينشرها الجيش الإسرائيلي، وأخرى متداولة على منصات التواصل في لبنان، أن كثيرا من الأهداف التي يجري قصفها منازل ومبان وبنى تحتية.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره. وفي ختام 4 جولات تفاوض في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، التوصل إلى إعلان نوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران حزب الله وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني. لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني.

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و526 قتيلا و10 آلاف و733 جريحا حتى الخميس، إضافة إلى أكثر من مليون نازح. وادعى أنه تمت تصفية 13 مسلحا بواسطة سلاح الجو، بينهم 4 قال إنهم من كبار عناصر جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في قطاع غزة. وتتواصل الهجمات الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، قتل 947 فلسطينيا وأصيب 2935 آخرون حتى الجمعة، جراء القصف وإطلاق النار الإسرائيلي منذ بدء سريان الاتفاق. وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة بدءا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تستمر تداعياتها بأشكال متعددة.

وأسفرت الحرب، التي استمرت عامين بدعم أمريكي، عن أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية. ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتتواصل عمليات الاقتحام والاعتقال في المدن والقرى الفلسطينية.

كما تشهد الضفة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل الحرق والتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية. ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1168 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا





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