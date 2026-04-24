الجيش الأمريكي يعد خططًا لاستهداف إيران في مضيق هرمز في حال انهيار الهدنة

كشفت شبكة CNN عن خطط عسكرية أمريكية جديدة تستهدف القدرات الإيرانية في مضيق هرمز، في حال عدم استمرار الهدنة الحالية، مع التركيز على الاستهداف الديناميكي للبنية التحتية العسكرية الإيرانية وقادتها.

24 أبريل 2026 - 13:16 | آخر تحديث 24 أبريل 2026 - 13:16 كشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن الجيش الأمريكي يضع خططًا عسكرية جديدة تستهدف القدرات ال إيران ية في مضيق هرمز ، وذلك في حال انهيار الهدنة الحالية.

هذه الخطط تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن تعطيل الملاحة البحرية الحيوية في المنطقة. تركز الخيارات المطروحة على ما يُعرف بـ «الاستهداف الديناميكي»، وهو نهج يهدف إلى تدمير أو تعطيل القدرات العسكرية الإيرانية بشكل انتقائي في محيط مضيق هرمز وجنوب الخليج العربي وخليج عمان. تشمل هذه القدرات زوارق الهجوم السريع الصغيرة وسفن زرع الألغام وغيرها من الأسلحة غير المتكافئة التي استخدمتها إيران لتهديد السفن التجارية والعسكرية على حد سواء.

وتشير التقارير إلى أن نسبة كبيرة من صواريخ الدفاع الساحلي الإيرانية لا تزال سليمة، بالإضافة إلى امتلاك إيران عددًا كبيرًا من الزوارق الصغيرة التي يمكن استخدامها لشن هجمات على السفن. هذا الوضع يعقد جهود واشنطن لإعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة. ومع ذلك، تؤكد المصادر أن الضربات العسكرية المحدودة في محيط المضيق قد لا تكون كافية لإعادة فتحه بشكل فوري، بل قد تتطلب استراتيجية أكثر شمولية.

وتدرس الإدارة الأمريكية أيضًا خيار استهداف منشآت مزدوجة الاستخدام وبنية تحتية حيوية، بما في ذلك مرافق الطاقة، بهدف ممارسة ضغط إضافي على إيران وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات. هذا الخيار، الذي كان الرئيس السابق ترامب قد هدد به في السابق، يحمل في طياته مخاطر التصعيد ويثير جدلاً واسعًا بين المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين.

بالإضافة إلى ذلك، يدرس المخططون العسكريون استهداف قادة عسكريين إيرانيين بارزين، مثل الجنرال أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري، بالإضافة إلى شخصيات أخرى داخل النظام يُعتقد أنها تعرقل جهود التفاوض. وتتوقع CNN أن أي ضربات أمريكية إضافية ستركز على ما تبقى من القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ ومنصات الإطلاق ومرافق الإنتاج التي لم تدمر في الهجمات السابقة أو التي تم نقلها إلى مواقع جديدة.

وتكشف المصادر أن إدارة ترمب قللت من تقدير استعداد إيران لإغلاق المضيق قبل بدء الحرب، وهو ما كان يمكن تجنبه لو تم نشر قوات عسكرية أمريكية في المنطقة بشكل استباقي لردع طهران. حاليًا، يحتفظ الأسطول الأمريكي بـ19 سفينة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملتا طائرات، بالإضافة إلى 7 سفن في المحيط الهندي.

وقد بدأ الجيش الأمريكي في 13 أبريل فرض حصار على الموانئ الإيرانية، وتحويل مسار ما لا يقل عن 33 سفينة، وصعود على متن ثلاث سفن على الأقل، مما يشير إلى تصاعد التوتر العسكري في المنطقة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNN: منتجو النفط لا يمتلكون مصباحًا سحريًّا لخفض الأسعار | صحيفة المواطن الإلكترونيةCNN: منتجو النفط لا يمتلكون مصباحًا سحريًّا لخفض الأسعار قالت شبكة CNN الأمريكية: إن العالم عادةً ما ينظر إلى منتجي النفط على أنهم بمثابة مصباح سحري يستطيع

Read more »

CNN: قطار العلا هو رحلة عبر الزمن | صحيفة المواطن الإلكترونيةCNN: قطار العلا هو رحلة عبر الزمن قالت شبكة CNN الأمريكية: إنه على الرغم من أن محافظة العلا في السعودية والتي تُعتبر أكبر متحف مفتوح في العالم، تُعد جديدة

Read more »

CNN: السعودية وإيران مستعدتان للحوار السياسي علنًا | صحيفة المواطن الإلكترونيةCNN: السعودية وإيران مستعدتان للحوار السياسي علنًا نقلت CNN عن مسؤول إيراني رفيع تأكيده استعداد السعودية وإيران لمواصلة الحوار على المستوى السياسي العلني بعد

Read more »

وزير الخارجية الإيراني ينفي إساءة معاملة السجناء ومذيعة CNN ترد عليهفي مقابلة حصرية، واجهت مذيعة CNN كريستيان أمانبور وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بتقارير CNN عن الاعتداءات الجنسية على المتظاهرين المحتجزين لدى الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي نفى صحته عبداللهيان.

Read more »

جدل بسبب فيديو معلمة تطلب من طلابها صفع طفل مسلم في الهندأُمرت مدرسة في الهند بإغلاق أبوابها بعد ظهور مقطع فيديو لمعلمة تطلب من الطلاب صفع زميل مسلم لهم، وفقًا لشبكة CNN News18 المتعاونة مع شبكة CNN، التي أضافت أن الحادث وقع الخميس

Read more »

فريد زكريا: مهاجمة إيران لدول الخليج خطأ فادح.. وأمريكا حالفها الحظ بهذا العدوانضم مقدم برنامج 'فريد زكريا GPS' على CNN، إلى مذيع CNN وولف بليتزر، للتعليق على شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما المنسقة على إيران، وتبعات ذلك على المنطقة.

Read more »