الجيش السوداني: دحرنا هجوم قوات الدعم السريع على منطقة بركة

أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنّته قوات الدعم السريع على منطقة بركة بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وكبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح.

أعلن الجيش السوداني ، الأربعاء، تصديه لهجوم شنّته قوات الدعم السريع على منطقة بركة ب ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وتقع منطقة بركة في موقع استراتيجي على مشارف مدينة الكرمك ب ولاية النيل الأزرق ، حيث تشكل ممراً مهماً قرب الحدود الإثيوبية، كما تمثل نقطة التقاء طرق رئيسة في المنطقة.

وأفاد الجيش، في بيان، بأن قواته دحرت هجوما لمليشيا الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية، على منطقة بركة، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح، واستلمت عدداً من المركبات القتالية والدبابات والمعدات. ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان الجيش إعادة سيطرته على منطقة بركة بعد تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة. ويسيطر الجيش على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق المتاخمة لإثيوبيا، بينما تقاتل الحركة الشعبية الحكومة منذ 2011 للمطالبة بحكم ذاتي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ومنذ أشهر، تشهد ولاية النيل الأزرق، اشتباكات متصاعدة بين الجيش و الدعم السريع والحركة الشعبية، أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص من عدة مناطق ومدن بالولاية. والثلاثاء، أعلن الجيش مواصلة تقدمه في ولاية النيل الأزرق وبسط سيطرته على 3 مناطق بالولاية المتاخمة لإثيوبيا، بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص





