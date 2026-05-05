الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل شخصين في جنوب لبنان بغارة مسيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل شخصين في جنوب لبنان، زاعماً أنهما من عناصر حزب الله، في هجوم نفذته طائرة مسيرة. يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات الحدودية واستمرار القصف الإسرائيلي على مواقع في لبنان.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي عن مقتل شخصين في جنوب لبنان ، زاعماً أنهما من عناصر حزب الله ، وذلك في هجوم نفذته طائرة مسيرة. وأفاد المتحدث باسم الجيش ال إسرائيل ي، أفيخاي أدرعي، بأن القوات التابعة للفرقة 146 استهدفت الشخصين أثناء تواجدهما على دراجة نارية في منطقة جنوبية، مدعياً اقترابهما من القوات ال إسرائيل ية المتوغلة في المنطقة.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو للعملية على منصة إكس، تظهر ملاحقة الطائرة المسيرة للدراجة النارية وانفجارها، مما أسفر عن مقتل الراكبين. يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله، حيث كثف الحزب من إطلاق الطائرات المسيرة نحو المواقع الإسرائيلية في جنوب لبنان، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداً رئيسياً. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخ بالقرب من قواته في جنوب لبنان، مؤكداً عدم وقوع أي خسائر بشرية.

وتأتي هذه التطورات رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي من المقرر أن ينتهي في 17 مايو/أيار الجاري، إلا أن القصف الإسرائيلي لمواقع في لبنان يستمر بشكل يومي، بالإضافة إلى عمليات تفجير واسعة النطاق للمنازل في عشرات القرى اللبنانية. وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 17 قتيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 2 مارس/آذار إلى 2696 قتيلاً و8264 جريحاً.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي اندلعت بين عامي 2023 و2024، وقد توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية. هذا التوغل الإسرائيلي المستمر يثير مخاوف متزايدة بشأن استقرار المنطقة واحتمالات تصعيد الصراع. إن استمرار القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، يضعف الثقة في العملية السلمية ويزيد من صعوبة التوصل إلى حل دائم للأزمة.

كما أن استهداف المدنيين وتدمير المنازل يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. إن الوضع الإنساني في جنوب لبنان يزداد تدهوراً مع استمرار القصف والتوغلات الإسرائيلية، مما يتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة وحماية المدنيين. إن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يكمن في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإقامة علاقات بناءة بين جميع الأطراف المعنية، واحترام سيادة لبنان ووحدته.

إن استمرار التصعيد والعنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار، وسيعيق أي جهود لتحقيق السلام والأمن في المنطقة. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والسماح بعودة اللاجئين إلى ديارهم. إن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، والتزاماً بالقيم الإنسانية والأخلاقية. إن استمرار الوضع الحالي يهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي، ويؤثر سلباً على الأمن والسلم الدوليين.

يجب على جميع الأطراف العمل معاً من أجل إيجاد حل سلمي يضمن حقوق جميع الشعوب في المنطقة، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع. إن مستقبل المنطقة يعتمد على قدرتنا على تجاوز الخلافات، وبناء جسور الثقة، والتعاون من أجل تحقيق التنمية والازدهار. إن استمرار العنف والصراع لن يؤدي إلا إلى المزيد من التخلف والدمار، وسيعيق أي جهود لتحقيق التقدم والرخاء. يجب على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة الوضع، وأن يتحرك بشكل حاسم لوقف العنف، وحماية المدنيين، ودعم جهود السلام.

إن تحقيق السلام يتطلب تضحيات من جميع الأطراف، ولكن المكافأة ستكون عظيمة، حيث ستتمكن المنطقة من التخلص من دائرة العنف والصراع، والبدء في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة





