الجيش الإسرائيلي يقلص مدة هبوط المروحيات في لبنان لمواجهة تهديد المسيّرات

اتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات عاجلة لتقليل تعرض مروحياته لهجمات حزب الله، بما في ذلك تقليص مدة الهبوط في لبنان وتحديث الأسلحة الشخصية للجنود، وذلك في ظل تصاعد التوترات والهجمات المتبادلة.

في تطورات متسارعة على وقع التصعيد المستمر في جنوب لبنان ، اتخذ الجيش ال إسرائيل ي سلسلة من الإجراءات الاحترازية والعملياتية للحد من التهديد المتزايد الذي تمثله الطائرات المسيّرة المفخخة التي يطلقها حزب الله .

يأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت قوات إسرائيلية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين، مما دفع الجيش إلى إعادة تقييم إجراءاته وتعديلها لمواجهة هذا الخطر المتصاعد. أبرز هذه الإجراءات هو تقليص مدة هبوط المروحيات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بهدف تقليل الفترة الزمنية التي تكون فيها المروحيات عرضة للتحديد والاستهداف من قبل حزب الله. هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى حماية الطواقم الجوية والمروحيات من الهجمات المحتملة، خاصة خلال عمليات الإجلاء الطبي الطارئة للجرحى.

وتشمل الإجراءات الإضافية التي اتخذها الجيش الإسرائيلي تحسينات على الأسلحة الشخصية للجنود، وتزويدهم بمناظير متخصصة وذخيرة شظايا لزيادة قدرتهم على إصابة الطائرات المسيّرة. هذه التحسينات تهدف إلى تمكين الجنود من التعامل بفعالية أكبر مع التهديد المباشر الذي تمثله المسيّرات، وزيادة فرص اعتراضها وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها. بالإضافة إلى ذلك، تقرر نشر رادارات متنوعة على نطاق واسع داخل لبنان، وإنشاء شبكات دائمة لإسقاط الطائرات المسيّرة قبل أن تتمكن من الوصول إلى الأهداف الحساسة.

هذه الإجراءات الدفاعية تهدف إلى توفير طبقة حماية إضافية للقوات الإسرائيلية والمواقع الاستراتيجية في المنطقة. وقد عقد ممثلو الجيش الإسرائيلي جلسة استماع سرية في الكنيست لمناقشة هذه التدابير وعرضها على البرلمان، في إطار جهود لضمان الشفافية والحصول على الدعم اللازم لتنفيذها. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار حزب الله في شن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على القوات والآليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك ردًا على ما يصفه بـ'الخروقات الدموية المتواصلة للهدنة' من قبل تل أبيب.

وقد وثقت وكالة الأناضول ارتكاب الجيش الإسرائيلي لأكثر من 65 اعتداء على جنوب لبنان في يوم واحد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا، بينهم ثلاثة من أفراد الدفاع المدني، وإصابة 84 آخرين. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس/آذار الماضي، فقد لقي 2534 شخصًا مصرعهم، وأصيب 7863 آخرون، فيما اضطر أكثر من 1.6 مليون شخص إلى النزوح، وهو ما يمثل خُمس السكان اللبنانيين.

وعلى الرغم من بدء هدنة لمدة عشرة أيام في 17 أبريل/نيسان الجاري، ثم تمديدها حتى 17 مايو/أيار المقبل، إلا أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل يومي من خلال قصف دموي وتفجير واسع النطاق للمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان. وتستمر إسرائيل في احتلال مناطق في جنوب لبنان، بالإضافة إلى فلسطين وأراضي في سوريا، ورفضها الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة





