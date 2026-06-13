تقدم وحدات الاقتحام الروسية في بلدة كونستانتينوفكا بمنطقة دونيتسك، مع تحرير أكثر من 170 مبنى، بينما تسجل القوات الأوكرانية خسائر فادحة تجاوزت 1400 جندي خلال 24 ساعة، وفق تقرير ministry of defense Russian.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن وحدات الاقتحام التابعة لمجموعة قوات "الجنوبية" تتقدم بنجاح داخل بلدة كونستانتينوفكا الاستراتيجية في دونيتسك ، حيث تم تحرير 172 مبنى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار التقرير اليومي للوزارة إلى أن القوات الروسية حققت تقدماً في منطقتي كراسني أوكتيابر وكراسني غورودوك داخل البلدة، كما أنها تواصل عملية تطهير حي بيرفومايسكي. وذكر التقرير مقتل حوالي 40 جندياً أوكرانياً خلال هذه العمليات.

واستناداً إلى البيانات الواردة في التقرير، فقد بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي حوالي 1440 جندياً، وتوزعت الخسائر كالتالي: أكثر من 220 جندياً في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" في خاركوف ودونيتسك، وأكثر من 315 جندياً في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك، وحوالي 45 جندياً في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوروجيه. كما أكد التقرير أن نيران القوات الروسية استهدفت مواقع تخزين طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومرافق بنية تحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة مختلفة.

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية يوم الجمعة أن مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة بريوت في دونيتسك، لتصبح خامس بلدة تسيطر عليها القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الأسبوع الماضي





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الجيش الروسي دونيتسك كونستانتينوفكا الدفاع الروسية خسائر أوكرانية عملية عسكرية خاصة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

1400 مفقود تحت أنقاض الدمار في غزة منهم 720 طفلًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية1400 مفقود تحت أنقاض الدمار في غزة منهم 720 طفلًا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تلقت 1400 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض الدمار في غزة منهم 720 طفلًا، جراء

Read more »

أكثر من 170 شهيداً ومصاباً بغزة في 24 ساعة والجثث تملأ الشوارع شمال القطاعيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه لليوم الـ88 على غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 170 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تكشفت شوارع شمال القطاع عن كارثة إنسانية، إذ عُثر فيها على جثث متحللة وسط دمار هائل بالبنية التحتية.

Read more »

الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا في محور كورسك تجاوزت 170 جنديا خلال يومأعلنت الدفاع الروسية الخميس أن أوكرانيا فقدت في محور كورسك خلال آخر 24 ساعة أكثر من 170 جنديا ودبابة ومركبة مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومعدات أخرى.

Read more »

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسكأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1400 عسكري أوكراني، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات لقوات كييف في 24 ساعة.

Read more »

الدفاع الروسية: قواتنا تواصل تقدمها وتكبيد العدو خسائر فادحة على كافة المحاورأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1400 عسكري أوكراني وتدمير عشرات مواقع تجميع المسيرات ومرابض إطلاقها، وعشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف في 24 ساعة.

Read more »

الكويت تعلن عن تصدي الدفاعات لـ24 طائرة مسيّرة معاديةThe Kuwaiti Ministry of Defense spokesperson announced the interception of 24 hostile drones by the country's defenses.

Read more »