الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بالتزامن مع استمرار العدوان على غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، تزامناً مع استمرار الحرب على غزة، مما أثار قلقاً دولياً بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة عمليات اقتحام واعتقال واسعة النطاق في مناطق متفرقة ب الضفة الغربية المحتلة، في سياق تصعيد ملحوظ للتوترات الأمنية في الأراضي ال فلسطين ية. استهدفت هذه العمليات بلدات وقرى مختلفة، وشملت اعتقال نحو 8 فلسطين يين واحتجاز العشرات للتحقيق معهم ميدانياً، مما أثار قلقاً واسعاً في أوساط ال فلسطين يين والمجتمع الدولي. في محافظة جنين شمال الضفة، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة بلدة قباطية، وقامت بإغلاق مدخليها الرئيسيين، مما أعاق حركة السكان والمدنيين.

وداهمت القوات الإسرائيلية عدداً من المنازل، واحتجزت ما لا يقل عن 30 فلسطينياً، في الوقت الذي حوّل فيه الجيش الإسرائيلي منزل رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة إلى مركز تحقيق، واحتجز فيه العشرات لإخضاعهم لعمليات تحقيق قاسية تخللتها عمليات ضرب وتنكيل. هذه الإجراءات تعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية، وتقوض بشكل كبير حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين. \لم تقتصر عمليات الاقتحام والاعتقال على محافظة جنين، بل امتدت إلى محافظات أخرى في الضفة الغربية. ففي محافظة نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم العين، وداهمت عدة منازل، واعتقلت اثنين من الفلسطينيين قبل انسحابها. وفي محافظة الخليل، شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات في بلدة بيت أُمَر، واحتجزت عشرات الشبان لإجراء تحقيق ميداني معهم، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً. هذه العمليات المتزامنة تعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى فرض السيطرة الأمنية في الضفة الغربية، وتخويف السكان الفلسطينيين. تتزامن هذه التطورات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يشهد عمليات إبادة جماعية، بحسب وصف منظمات حقوقية دولية. هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة يعمق الأزمة الإنسانية، ويزيد من معاناة الفلسطينيين. \في سياق متصل، تتصاعد الاعتداءات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتوازي مع العمليات العسكرية الإسرائيلية. هذه الاعتداءات تشمل هجمات على المنازل والأراضي الزراعية، وعمليات تخريب للممتلكات، مما يزيد من التوتر ويؤجج الصراع. وفقاً لبيانات فلسطينية رسمية، أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل ما لا يقل عن 1042 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفاً منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023. منذ ذلك الحين، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 65 ألفاً و174 فلسطينياً وإصابة 166 ألفاً و71 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى نزوح مئات الآلاف ووفاة 440 شخصاً جراء المجاعة، بينهم 147 طفلاً. هذه الأرقام المروعة تعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، وتستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان





