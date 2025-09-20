الجيش الإسرائيلي يقتل 8 فلسطينيين في غزة ويفجر مباني ويأمر بالإخلاء

استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، تزامنا مع تفجير مبان سكنية وإصدار أوامر بالإخلاء. الحرب مستمرة في ظل ظروف إنسانية صعبة.

استشهد 8 فلسطين يين بينهم طفلان وأصيب آخرون في هجمات إسرائيل ية متفرقة على قطاع غزة منذ فجر السبت، وذلك بالتزامن مع تفجير مبان سكنية بروبوتات مفخخة في الأحياء الشمالية لمدينة غزة ، وتجديد الإنذار لل فلسطين يين ب إخلاء المدينة والتوجه إلى جنوب القطاع. تتواصل هذه الاعتداءات في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش ال إسرائيل ي على القطاع منذ ما يقرب من عامين، في محاولة لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير ال فلسطين يين منها.

\تركزت الهجمات الإسرائيلية بشكل كبير في شمال قطاع غزة، وخاصة في مدينة غزة، حيث أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل. في منطقة التفاح شرق المدينة، استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة 'الجملة' في ساحة الشوا. بالقرب من ملعب اليرموك وسط المدينة، استشهد طفلان فلسطينيان وأصيب آخرون نتيجة لقصف إسرائيلي استهدف مدرسة المعتصم التي تأوي نازحين. في حي الصبرة جنوب المدينة، استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا قرب المستشفى الأردني. بالقرب من مبنى الجامعة الإسلامية جنوب المدينة، أصيب عدد من الأطفال والنساء جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين. بالإضافة إلى ذلك، أفاد جهاز الدفاع المدني بإصابة عدد من الفلسطينيين برصاص إسرائيلي أطلقته مسيرات الجيش بشكل عشوائي على المنازل في شمال وجنوب المدينة. في سياق آخر، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة ومكثفة (حزام ناري) في حي تل الهوى جنوب غرب المدينة خلال الليل. وفي شمال المدينة، قام الجيش الإسرائيلي بتفجير عدد من 'الروبوتات' المفخخة في منطقة شرق الشيخ رضوان وشارع النفق في الأحياء الشمالية.\في غرب المدينة، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات ورقية في سماء مخيم الشاطئ، مجدداً إنذاره للفلسطينيين بالإخلاء والتوجه إلى المناطق الجنوبية. وفي يوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء 'عملية برية واسعة' في جميع أنحاء مدينة غزة، بمشاركة قوات نظامية واحتياطية من الفرق 98 و162 و36. ولكن، وفقاً للمصادر الميدانية والمحلية، لم يلحظ توغل بري حقيقي إلا مساء يوم الأربعاء في الأحياء الشمالية للمدينة. وبناءً عليه، يتواجد الجيش الإسرائيلي برياً في عدة محاور بمدينة غزة: الشمالي في محيط مفترق 'الصاروخ' عند تقاطع شارعي الجلاء والصفطاوي، والشمال الشرقي في المدارس المحيطة بمنطقة بركة حي الشيخ رضوان، والشمال الغربي بمحيط حي الكرامة، والجنوب الغربي قرب مفترق الدحدوح في 'شارع 8' ومحيط الكلية الجامعية، والشرقي في أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، والجنوب الشرقي في حي الصبرة. في 8 أغسطس/ آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة قدمها رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجياً، بدءاً بمدينة غزة، التي يقطنها ما يقرب من مليون فلسطيني. في منطقة أخرى، في وسط القطاع، استشهد فلسطيني واحد على الأقل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً مدنياً في شارع العشرين بمخيم النصرات. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل، بدعم أمريكي، تواصل ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد 65,174 شخصاً وإصابة 166,071 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مجاعة أودت بحياة 440 فلسطينياً، بينهم 147 طفلاً





غزة إسرائيل فلسطين هجمات إخلاء

