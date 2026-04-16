الجيش اللبناني يحذر من العودة إلى الجنوب ويدعو للصبر لحين بدء وقف إطلاق النار

دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التريث في العودة إلى قرى الجنوب لحين دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، محذرة من الاقتراب من المناطق التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية. يأتي ذلك وسط إعلان أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، وتصريحات متباينة من إسرائيل وحزب الله، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب وشرق لبنان.

حذرت قيادة الجيش اللبناني المواطنين من التسرع في العودة إلى مناطقهم في الجنوب، مطالبة بالصبر والتريث حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل رسمي. كما شددت القيادة على ضرورة تجنب الاقتراب من المناطق التي شهدت توغلاً للقوات الإسرائيلية، مشيرة إلى المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن ذلك. وأصدرت القيادة بياناً توضح فيه هذه الدعوات، مؤكدة على أهمية الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في الميدان لضمان سلامة المواطنين.

وتضمنت التوجيهات تحذيرات من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة التي قد تكون مخلفات للعدوان الإسرائيلي، مع التشديد على ضرورة إبلاغ أقرب مركز عسكري في حال اكتشاف أي منها. تأتي هذه التحذيرات في ظل الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، والذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، بعد محادثات مباشرة وصفت بالتاريخية بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن. وقد تزامن هذا الإعلان مع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي رأى في الاتفاق فرصة لعقد سلام تاريخي مع لبنان، معتبراً أن موازين القوى قد تغيرت. في المقابل، شهدت الساحة الإسرائيلية ردود فعل غاضبة من قبل المعارضة ورؤساء المجالس الاستيطانية على الحدود، الذين اعتبروا الهدنة بمثابة إهانة واستسلام لإيران. من جهته، أعلن حزب الله عن إطلاعه على تفاصيل وقف إطلاق النار قصير الأجل، مؤكداً أن التزام الحزب بالهدنة يرتبط بشكل وثيق بالتزام إسرائيل بوقف كافة الأعمال القتالية. على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مناطق في جنوب وشرق لبنان. يأتي هذا التطور فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء سريان وقف إطلاق النار اعتباراً من وقت محدد، بينما أكدت الولايات المتحدة اهتمام إيران بنظام وقف إطلاق النار الحالي. وسط هذه التطورات، تتسارع التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، بهدف تحقيق أكبر قدر من "التدمير" قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ بشكل كامل، في ظل تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يسرع هجومه. وقد رفض الرئيس اللبناني إجراء محادثات مباشرة مع نتنياهو، رغم ما أعلنه ترامب عن اتفاق بينهما. في غضون ذلك، أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إلى أن إعلان وقف إطلاق النار يعكس "خضوعاً مزدوجاً" من قبل الإدارة الأمريكية لإيران. على صعيد آخر، أجرى الرئيس الأمريكي اتصالات هاتفية مع مسؤولين لبنانيين، أكدت خلالها واشنطن استمرار مساعيها لوقف إطلاق النار. كما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من استعداد تل أبيب لتكثيف ضرباتها إذا لم تلتزم طهران بوقف أي برنامج نووي. تتزامن هذه الأحداث مع تصعيد إسرائيلي متواصل في لبنان على وقع المفاوضات الجارية في واشنطن، وسط تضارب الأنباء حول مدى الالتزام بوقف إطلاق النار





الجيش اللبناني وقف إطلاق النار جنوب لبنان القوات الإسرائيلية اتفاق سلام

