الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في جنوب لبنان ويتجاوز نهر الليطاني

أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان إلى مناطق إضافية بعد عبور نهر الليطاني، مع سيطرته على قلعة الشقيف، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية وسط تحذيرات إسرائيلية بإخلاء القرى جنوب نهر الزهراني.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي الأحد أنه يوسع منذ أيام عملياته البرية في جنوب لبنان إلى مناطق إضافية، بعدما تخطت قواته نهر الليطاني ، مشيراً إلى سيطرته على قلعة الشقيف الأثرية.

وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس أن القوات الإسرائيلية عبرت النهر ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات حالياً إلى مناطق إضافية. وأوضح أدرعي أن العملية شملت مرتفعات الشقيف ووادي السلوقي، بهدف تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الجنود بدأوا هجوماً لتوسيع خط الدفاع الأمامي، وأن القوات تعمل في محيط النبطية التي تعد أحد مراكز القوة الرئيسية لحزب الله، مؤكداً الاستعداد والجاهزية لتوسيع الهجوم وفق ما تقتضيه الحاجة. وفي السياق نفسه، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالانتقال شمال نهر الزهراني، زاعماً أن حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات واسعة النطاق على جنوب لبنان خلال الأسبوع الأخير، وأصدر تحذيرات لإخلاء العديد من القرى، في مقابل إعلان حزب الله خوضه اشتباكات في محيط قرى ذات موقع استراتيجي قرب مدينة النبطية، إحدى أكبر مدن جنوب لبنان. وقد أعلن حزب الله السبت تنفيذ نحو 24 عملية عسكرية شملت استهداف قوات إسرائيلية ومناطق في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بسقوط قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية فجر الأحد استهدفت بلدة دير الزهراني في النبطية، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الجثث ولا يزال عدد من الأشخاص تحت الركام، وأن الغارات استهدفت منازل سكنية حيث كان قاطنوها نياماً. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة أن قواته عبرت نهر الليطاني الواقع على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود، وأن جزءاً كبيراً من جنوب لبنان أصبح منطقة قتال.

في المقابل، اتهم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إسرائيل بتصعيد هجماتها وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة. ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تبادل الجانبان القصف بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023. وتزايدت المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الطرفين، خاصة مع استمرار العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان وتوسعها إلى مناطق جديدة.

وقد دعت الأمم المتحدة وعدد من الدول إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب إنسانية وخيمة على المدنيين في المنطقة. وتشير التقارير الميدانية إلى نزوح آلاف العائلات اللبنانية من القرى الحدودية نحو المناطق الأكثر أمناً، في ظل نقص حاد في المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. ولا تزال جهود الوساطة الدولية قائمة لتهدئة الوضع، لكنها لم تحقق حتى الآن أي اختراق يذكر، مع إصرار الطرفين على مواقفهما العسكرية





