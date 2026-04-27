الجيش الإسرائيلي يدمر مباني جنوب لبنان ويدعي أنها تابعة لحزب الله

نشر الجيش الإسرائيلي تسجيلات مصورة لعمليات تفجير واسعة النطاق في جنوب لبنان، زاعمًا أنها استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، على الرغم من الالتزام المعلن بوقف إطلاق النار. يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات الحدودية وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين.

أفاد الجيش ال إسرائيل ي، يوم الاثنين، بنشر تسجيلات مصورة تظهر عمليات تفجير واسعة النطاق استهدفت عشرات المباني والبنى التحتية في مناطق مختلفة جنوبي لبنان . وادعى الجيش أن هذه المباني كانت تستخدم من قبل حزب الله كبنى تحتية عسكرية، على الرغم من إعلانه السابق عن التزامه ب وقف إطلاق النار .

يظهر الفيديو الذي نشرته القوات الإسرائيلية مشاهد مروعة لتدمير كامل لعشرات المنازل والمباني السكنية في ثلاثة مواقع متميزة في جنوب لبنان، حيث تحولت هذه الهياكل إلى أكوام من الركام والأنقاض. وفي بيان رسمي، أوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات جاءت كجزء من نشاط مكثف تقوم به لواء غولاني بهدف إزالة التهديدات المحتملة من المناطق الواقعة جنوب خط الدفاع الأمامي.

وأشار البيان إلى أنه خلال الأيام الأخيرة، تم تدمير ما يزيد عن خمسين بنية تحتية مختلفة، من بينها مجمع تحت الأرض كان يستخدم، وفقًا للادعاءات الإسرائيلية، من قبل عناصر حزب الله لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية. كما زعم الجيش أنه خلال عملية مداهمة مركزة للقوات في منطقة عدشيت القصير، تم اكتشاف مخزن سري للأسلحة والذخيرة داخل غرفة أطفال، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة الاستخدام المدني والعسكري للمباني المستهدفة.

وذكر البيان أن المخزن احتوى على مجموعة متنوعة من الوسائل القتالية، بما في ذلك عبوات ناسفة شديدة الخطورة، وأسلحة من نوع كلاشنيكوف، وقنابل يدوية، وصواريخ RPG، ورشاشات ثقيلة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة والمعدات القتالية الأخرى. هذه الادعاءات الإسرائيلية تأتي في سياق تصاعد التوترات الحدودية المستمرة بين إسرائيل ولبنان.

منذ بداية الهدنة التي بدأت في 17 أبريل/نيسان، والتي تم تمديدها لاحقًا حتى 17 مايو/أيار المقبل، تتهم الأطراف اللبنانية إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل يومي من خلال قصف متواصل يستهدف مناطق مختلفة في جنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تدمير المنازل والبنى التحتية المدنية. وقد بدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس/آذار، وتسبب في كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 2509، وبلغ عدد الجرحى 7755، فيما تجاوز عدد النازحين 1.6 مليون شخص، وهو ما يمثل حوالي خُمس إجمالي السكان اللبنانيين.

بالإضافة إلى ذلك، تحتل إسرائيل مناطق واسعة في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، والبعض الآخر منذ الحرب التي اندلعت بين عامي 2023 و2024. وفي سياق العدوان الحالي، توغلت القوات الإسرائيلية لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية اللبنانية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية وأجزاء من الأراضي السورية، ورفضها الانسحاب من هذه المناطق وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

هذا الوضع المعقد يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الاستقرار والأمن في المنطقة، ويدعو إلى تدخل دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المدنيين





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل لبنان حزب الله وقف إطلاق النار تفجير جنوب لبنان عدوان نازحون الأراضي المحتلة

United States Latest News, United States Headlines