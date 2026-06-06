الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، بينما تكشف نتائج حملات أمنية مشتركة في المملكة العربية السعودية عن ضبط آلاف المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

أعلنت قيادة الجيش الكويتي أن وحدات الدفاع الجوي滥 attempted هجمات صاروخية و طائرات مسيرة معادية، فيما أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل و أمن الحدود في مناطق المملكة كافة، للفترة من 11 / 12 / 1447هـ الموافق 28/ 5 / 2026م إلى 17 / 12 / 1447هـ الموافق 3 / 6 / 2026م، عن النتائج التالية: أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 7760 مخالفًا، منهم 4060 مخالفًا لنظام الإقامة، و2574 مخالفًا لنظام أمن الحدود ، و1126 مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1184 شخصًا، بنسبة 28% يمنيو الجنسية، و70% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 02%. كما تم ضبط 25 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. ثالثًا: تم ضبط 16 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 21774 وافدًا مخالفًا، منهم 20455 رجلًا، و1319 امرأة.

خامسًا: تم إحالة 14495 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 850 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 4690 مخالفًا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

كما أوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، ورقمي 999 و996 في بقية مناطق المملكة. وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة التسلل غير القانوني، وحمايةالمجتمع من الآثار السلبية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل. وتؤكد الدوريات المشتركة استمرارها في تنفيذ المهام الموكلة لها بكل حزم وقوة، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بأنظمة الدولة





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