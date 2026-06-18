الجيش الليبي يعلن استعداده للمشاركة في مبادرة الولايات المتحدة لحل الأزمة

القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تؤكد استعدادها لالتزامها بالمفاوضات الداعمة لتوحيد السلطة التنفيذية وأجندة الإصلاح السياسي، مع تأكيدها على وحدة ليبيا وسيادة الدولة.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان صادر يوم الخميس استعدادها الكامل للانخراط في أي عملية تفاوضية تتعلق بالمبادرة الأميركية المقترحة لحل الأزمة الليبية.

وفقاً للبيان، ترتكز المبادرة على توحيد السلطة التنفيذية باعتبارها الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه حل شامل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وتتمحور حول تصور موحد لجعل السلطة التنفيذية تتولى دوراً أكبر في تحقيق الاستقرار والتنمية. أكدت القيادة أهمية وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادة الدولة كأولوية قصوى، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية كقيمة وطنية لا يمكن المساس بها.

كما جهرتها بأنها ستُحظر أي نُصرة أو ضغوط من أي جهة صديقة أو خبيثة تفكك المبادئ التي تحدد مشروعية السلطة العسكرية في اللواء الوطني. الإدارة العامة للجيش علمت بأن المبادرة الأميركية في مجملها توضح رغبة الأطراف التي تدعمها في إحلال السلطة التنفيذية داخل نظام حوكمي شفاف، مع ترك المجال لكتابة التفاصيل النهائية للمفاوضات تحت إشراف أطراف الليبية نفسها، لتجسيد الأهداف السياسية لمنطقة مجتمعة وتذليل معوقات التقسيم الداخلي.

في إطار الحديث، قامت القيادة بإبلاغ أن مشاركتها في المركز الوطني للمبادرة لا تقتصر على فقط إبداء النُصرة، بل تشمل أيضاً تقديم اندراج عملي لحل مستمر للجدالات السياسية، مع طموح واضح للوصول إلى صيغة نهائية تشجع على إجراء الانتخابات المقبلة بأسرع وقت ممكن. إن بيان القيادة أكد دعمها للجهود، سواء كانت محلية أو دولية، التي تهدف إلى توحيد وتعزيز مؤسسات الدولة، مع الثناء على أية توجيهات من المجتمع الدولي ومنافذه التي تُعزز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

وبهدف إظهار التزامها اللامحدود للإنجاز، تُشير القيادة إلى أن ما يحدث هو تجسيد حقيقي لمبادئ الإصرار في سبيل تحقيق مصالح الوطن، وأنها ستفعل كل ما في وسعها لإنجاح المبادرة الأمريكية إذا ما حظيت بدعم الولايات المتحدة ومجتمعها الدولي، ومن الجدير بالذكر أن القيادة تطلب مساعدة من معالجٍ إقليمي أوسع، إن تقام لتخفيف المشاكل التي قد تعيق طول المداولات. في سيناريو قادم، لستتجسد الفكرة الأُولى والتي تم التطرق إليها بوضوح في البيان، فقط جَعلت تمسك الجيش بالثوابت الوطنية في ظاهرها واضحاً.

ومن الضروري التأكيد على الاستراتيجية التي تتطلب من الجيش أن يبقى في قلب الحوار الوطني، مع توجيه الجهود لضمان تمثيل الشعب والمنظمات الوطنية التي تمثل مختلف فئات المجتمع. على هذا النحو، من الواضح أن القيادة العامة تستعد لتولي دور فعال في مرحلة الاستقرار السياسي في البلاد، وتؤكد أن كل خطوة تخطوها تسعى لتسهيل اتفاق أوسع يحيط بالسلطة المثقفة والمُحترمة.

المثل الذي يقدّم له في كل لقاء على المنصات الإعلامية، هو تركيز الأفراد على رؤية المسلمكر، وفي رحلتها للتأكيد على القوة النامية للقوات المسلحة بالهيئة القابضة لسياستها، مذكرة ثانية تتطلب تلخيصها إلى 2500 حرف على الأقل، لذلك هو متاح يُقدّم أكثر في الأخبار الحالية عند صدور البيان. خلال النشر يَستَقَرَّ في خط النصيحة في قوة الإصلاحى في البلاد، فلا نُكرِّات أحد، عكس الجبر القائم، وان القوّة المسلحة المُعتمدَت على التجانس والتَفّق في البَلدّ، أهم نقطة صحى بشروط التقارب والاستقرار





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