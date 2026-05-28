الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان جنوب لبنان ويشن غارات مكثفة على صور

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان جنوب لبنان بالإخلاء نحو شمال نهر الزهراني، محذرا من أن مناطق واسعة جنوب النهر أصبحت منطقة قتال. وشنت إسرائيل غارات مكثفة على صور ومحيطها، فيما أعلن حزب الله عن اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

أصدر الجيش الإسرائيلي ، مساء الأربعاء، إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان ، دعاهم فيه إلى الإخلاء نحو شمال نهر الزهراني، محذرا من أن مناطق واسعة جنوب النهر باتت منطقة قتال.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن دعوته تأتي في ظل ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله، مضيفا أنه سيعمل ضده بقوة شديدة خلال الفترة المقبلة. وحث البيان سكان القرى والبلدات في الجنوب اللبناني على عدم الاقتراب من عناصر الحزب أو منشآته أو وسائله القتالية.

وفي تطور ميداني لافت، شن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سلسلة غارات جوية مكثفة على مدينة صور ومحيطها جنوب لبنان، استهدفت ما وصفه بمراكز قيادة تابعة لحزب الله، بالتزامن مع إصدار إنذارات واسعة بإخلاء المدينة وعدد من المخيمات والأحياء المحيطة بها. ويأتي هذا التصعيد ضمن توسيع العمليات الإسرائيلية شمال ما يعرف بالخط الأصفر، وسط استمرار المواجهات والقصف المتبادل على الجبهة الجنوبية للبنان.

وتأكيد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال 24 ساعة أكثر من 150 غارة على أهداف تابعة لحزب الله في الجنوب وسهل البقاع. من جهة أخرى، أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، مقتل أحد عناصره جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت طريق كفررمان - الخردلي في منطقة النبطية جنوبي لبنان. ونشر حزب الله، مساء الأربعاء، مقطع فيديو قال إنه يوثق اشتباكات مباشرة مع قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة حداثا جنوب لبنان، خلال محاولة تقدم عسكري في المنطقة.

وفي السياق السياسي، قال السياسي الفرنسي البارز والمرشح للرئاسة الفرنسية جان لوك ميلونشون، إن أوروبا والولايات المتحدة تتخليان بجبن عن لبنان وتتركانه يواجه ضراوة الغزو الإسرائيلي. وتتواصل الحرب الإسرائيلية على لبنان مع سقوط قتلى وجرحى ومرحلة جديدة بعد قرار إسرائيل تعميق نطاق العمليات الهجومية نحو الليطاني في الجنوب، بينما يركز حزب الله هجماته النوعية ضد الجيش الإسرائيلي





