الجيش الإسرائيلي يعلن تفكيك أكثر من 11 كيلومترًا من أنفاق حماس في بيت حانون وتوثيق دمار شابورة برفح

تقرير مفصل حول العملية الهندسية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في بيت حانون، حيث تم تدمير شبكة أنفاق حماس وزيادة الضحايا في غزة، إلى جانب توثيق الدمار في حي الشابورة بريف رفح وتحديثات حول الوضع الأمني والإنساني.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نجاح عملية هندسية استمرت عدة أسابيع في منطقة بيت حانون الواقعة شرق الخط الأصفر في قطاع غزة ، حيث تم تفكيك أكثر من 11 كيلومترًا من الأنفاق تحت الأرض، بالإضافة إلى هدم مئات المواقع الإرهابية فوق سطح الأرض.

ووفقاً للبيان الصادر عن قيادة اللواء الشمالي ووحدة "يهالوم" بتوجيه من الفرقة 252، فإن العملية جاءت في إطار مسعى الجيش لتدمير البنية التحتية التي أقامتها حركة حماس داخل المجتمعات المدنية، ومنع استخدامها في شن هجمات على المستوطنات الإسرائيلية وعلى جنود جيش الاحتلال. تُعتبر منطقة بيت حانون، التي تقع على حدود قطاع غزة مع الضفة الغربية، من أبرز الساحات القتالية التي شهدت اشتباكات عنيفة طوال فترة الصراع الجاري.

وقد صرح المتحدث الرسمي للجيش أن القوات الإسرائيلية واجهت عنفاً مسلحاً من قبل عناصر حماس، وقد عملت بسرعة وكفاءة لتأمين ساحة القتال، ما أدى إلى سقوط عدد من الجنود في ساحة الدفاع عن مستوطنات غرب النقب. وأضاف أن المنطقة استمرت لسنوات طويلة في كونها معقلاً مركزياً للحركة، حيث تم دمج الأنفاق تحت المنازل السكنية والمؤسسات العامة والطرق، ما سهل تنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وجنود القوات.

وبفضل العملية الهندسية التي نفذتها الألوية المختلفة، تم تحديد وتفكيك ثلاثة كيلومترات إضافية من الأنفاق خلال القتال المستمر، فضلاً عن القضاء على عدد كبير من الإرهابيين. في الوقت ذاته، استمرت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في التدهور، حيث نشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مشاهد من القمر الصناعي تُظهر حجم الدمار الذي لحق بحي "الشابورة" في وسط مدينة رفح.

تلك اللقطات توثق الدمار الواسع قبل وبعد القصف، وتبرز استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع رغم المناقشات الجارية حول وقف إطلاق النار. وفي تطور منفصل، أعلنت المديرية العامة للشرطة في وزارة الداخلية في غزة عن مقتل خمسة من ضباط الشرطة وإصابة ثلاثة عشر آخرين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في منطقة التوام شمال مدينة غزة.

وتعالى أصوات دولية وإقليمية تشير إلى أن المملكة العربية السعودية ستنتظر وضوح مسار لإنشاء دولة فلسطينية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بترسيخ العلاقات مع إسرائيل





