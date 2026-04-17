الجيش اللبناني يجدد دعوته للمواطنين بالتريث في العودة للجنوب وسط خروقات اتفاق الهدنة

يواصل الجيش اللبناني التحذير من مخاطر العودة إلى القرى الجنوبية رغم اتفاق الهدنة، مشيراً إلى خروقات مستمرة للقصف الإسرائيلي وتجنب مناطق التوغل، داعياً إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة.

جدد الجيش اللبناني ، في بيان صادر الجمعة، نداءه للمواطنين بتأجيل العودة إلى قراهم وبلداتهم في الجنوب اللبناني، التي اضطر سكانها للنزوح بفعل التصعيد العسكري. يأتي هذا التجديد في ظل استمرار تسجيل خروقات لاتفاق ال هدنة ، الذي كان من المفترض أن يستمر لمدة عشرة أيام. وأفاد البيان بوقوع اعتداءات إسرائيلية متعددة، إلى جانب تعرض عدد من القرى لقصف متقطع، مما ينذر باستمرار التوتر وعدم استقرار الأوضاع الأمنية.

وفي تأكيد على خطورة الموقف، شددت قيادة الجيش اللبناني على الأهمية القصوى للالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المتواجدة في الميدان، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة خلال ساعات الليل. كما نصحت بتجنب الاقتراب من المناطق التي قد تشكل خطراً، بما في ذلك المناطق التي شهدت عمليات توغل للجيش الإسرائيلي. وكان الجيش قد أصدر بياناً مشابهاً يوم الخميس، دعا فيه المواطنين إلى التريث في العودة إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب، وذلك حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ بشكل فعلي. وأوضح البيان في حينه أن قيادة الجيش تدعو المواطنين إلى التحلي بالصبر وتأجيل العودة إلى حين استقرار الأوضاع، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم الاقتراب من المناطق التي توغل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، وجه الجيش تحذيراً شديداً بشأن مخاطر الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة التي قد تكون مخلفات للعدوان الإسرائيلي. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ فوراً عن أي جسم مشبوه يتم العثور عليه وإبلاغ أقرب مركز عسكري بذلك، لضمان التعامل الآمن مع هذه المواد الخطرة. يأتي هذا التحذير في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر الذي بدأ في الثاني من مارس/آذار الماضي، والذي خلف بحسب المعطيات الرسمية 2196 قتيلاً و7185 جريحاً، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون مواطن. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، الخميس، عن وقف لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، على أن يبدأ سريانه اعتباراً من منتصف الليل بتوقيت تل أبيب وبيروت. كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أعلن في التاسع من مارس/آذار الماضي عن مبادرة تتضمن هدنة شاملة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تحت رعاية دولية. وشملت المبادرة أيضاً تقديم الدعم اللوجستي اللازم للجيش اللبناني، إضافة إلى المطالبة بمصادرة سلاح حزب الله. وتتبنى الحكومة اللبنانية بالفعل خطة تهدف إلى نزع سلاح حزب الله، الذي يصر على الاحتفاظ بسلاحه ويعتبره جزءاً من حركة المقاومة ضد إسرائيل التي تحتل أجزاء من جنوب لبنان. تجدر الإشارة إلى أن الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت إعلان وقف لإطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني من العام التالي، إلا أن تل أبيب استمرت في خرق هذا الاتفاق بشكل يومي، قبل أن توسع عدوانها في الثاني من مارس/آذار الماضي، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في الجنوب





