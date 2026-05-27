الجيش السوداني يصد هجوما للدعم السريع في النيل الأزرق والبرهان يعلن عن حوار وطني

تصدى الجيش السوداني لهجوم مباغت بشنته قوات الدعم السريع في ولاية النيل الأزرق، بينما أعلن رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لحوار سياسي شامل داخل السودان يهدف إلى توافق وطني حول مستقبل البلاد.

أعلن الجيش السوداني اليوم الأربعاء عن تصدي لهجوم مباغت شنته قوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. أكد قائد عسكري في الجيش أن قوات الدعم السريع تقدمت بكتيبتين hacia دفاعات الجيش في منطقة البركة التي استعادها الجيش مؤخرا، مبينا أن القوات المهاجمة تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.

أضاف أن الجيش تعامل بالمدفعية مع القوات المنسحبة باتجاه مدينة الكرمك، موضحا أن الهجوم جاء عقب سيطرة القوات الحكومية على مناطق جديدة في تلك المنطقة. على صعيد آخر، ذكر الجيش السوداني عبر حسابه على فيسبوك أن قوات اللواء 13 مشاة التابعة للفرقة الرابعة مشاة سيطرت يوم الاثنين على مناطق أب دقلة وأدي وواشمبو وأم شنقر، مبينا أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة. أشار إلى أن قواته استولت على عدد من المركبات القتالية وطاردت عناصر الدعم السريع حتى الحدود الدولية.

وكان الجيش قد سيطر سابقا على منطقة البركة في ولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. في تطور منفصل، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن بدء الترتيب لإطلاق حوار سياسي شامل يجمع جميع السودانيين، بهدف الوصول إلى توافق وطني حول مستقبل البلاد. شرح البرهان أن الحكومة ستعمل على إنجاح هذا الحوار المقرر عقده داخل السودان بمشاركة واسعة من مختلف الأطراف، مبينا أن الدعوات ستوجه إلى قوى وطنية لم تتورط في دماء الشعب.

أكد أن الخرطوم لن تقبل بنتائج مؤتمرات الحوار التي تُعقد خارج السودان، مشيرا إلى أن الجيش السوداني يمثل صمام أمان لوحدة البلاد واستقرارها، وأنه سيواصل عمليات تطهير أنحاء السودان من التمرد





