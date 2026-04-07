الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء 41 قرية وبلدة لبنانية شمال الليطاني

أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان 41 بلدة وقرية لبنانية تقع شمال نهر الليطاني، في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. يأتي ذلك مع استمرار القصف المتبادل بين الطرفين وارتفاع عدد الضحايا. الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على خلية مسؤولة عن مقتل جنوده في جنوب لبنان.

أصدر ال جيش ال إسرائيل ي إنذارات إخلاء لسكان 41 بلدة وقرية لبنان ية تقع شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الزهراني، وذلك في تصعيد جديد للتوترات المتزايدة على الحدود ال لبنان ية ال إسرائيل ية. وجاء في بيان لل جيش ال إسرائيل ي أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الأنشطة العسكرية لـ' حزب الله ' في تلك المناطق، مما يجبر ال جيش على اتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات. وأكد البيان على أن ال جيش ال إسرائيل ي لا يسعى لإيذاء المدنيين، داعياً السكان إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الزهراني كإجراء احترازي لضمان سلامتهم.

وشملت قائمة القرى التي صدرت بحقها إنذارات الإخلاء: النميرية، البابلية، المروانية، الكفور - تول (النبطية)، كفر بدا (صور)، مزرعة كثرة الرز، مزرعة كفر جوز، كفروة، مزرعة اليهودية، مزرعة الواسطة، مزرعة الحسينية، العاقبية، مزرعة جمجم، مطرية الشومر، عبا (النبطية)، غسانية، انصار (النبطية)، مزرعة الداودية، الدوير، خرطوم، عدوسية، دير تقلا، عدلون، تفاحتا، اللوبية، صرفند، مراح الحباس، مزرعة الاوساميات، أنصارية، البيسارية، زفتا، مزرعة بصفور، قعقعية الصنوبر، زرارية، دوير، مصيلح، نجارية، سكسكية، الشرقية، مزرعة بصيلة، البياضة. هذا التصعيد يتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق جنوب لبنان والضاحية والبقاع، في الوقت الذي يواصل فيه 'حزب الله' شن هجمات على مواقع إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة. الوضع الإنساني في لبنان يشهد تدهوراً متسارعاً، مع ارتفاع أعداد الضحايا والجرحى نتيجة الاشتباكات المتواصلة. \في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن نجاح قواته في القضاء على الخلية المسؤولة عن مقتل أربعة من جنوده في جنوب لبنان. وذكرت التقارير أن هذه العملية تمت خلال اشتباك مباشر بين القوات الإسرائيلية وأفراد الخلية. ويعكس هذا التطور استمرار وتيرة العنف وتبادل الهجمات بين الطرفين، مما يزيد من تعقيد الوضع الميداني ويهدد بتوسيع نطاق الصراع. تواصل إسرائيل محاولاتها لتوسيع عملياتها البرية في جنوب لبنان، بينما يرد 'حزب الله' بتكثيف قصف المواقع العسكرية الإسرائيلية. هذه التطورات تأتي في ظل تقارير عن فجوة في تقديرات الجيش الإسرائيلي لقدرات 'حزب الله' مما يزيد من التحديات التي تواجهها القوات الإسرائيلية في المنطقة. الجهات الدولية حذرت من خطورة الوضع الإنساني، مع ارتفاع أعداد النازحين وتفاقم الأوضاع المعيشية. يتطلب الوضع الحالي تدخلاً عاجلاً لوقف التصعيد وحماية المدنيين، مع ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.\تشير التطورات الأخيرة إلى دخول الصراع مرحلة أكثر حدة، حيث تشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تبادلاً مكثفاً للقصف والهجمات. بالإضافة إلى إنذارات الإخلاء، تواصل إسرائيل استهداف البنية التحتية والمواقع العسكرية لـ'حزب الله'، بينما يركز الحزب على استهداف المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية. الوضع في لبنان يتسم بالتوتر الشديد، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع ليشمل مناطق أوسع. الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل ملحوظ، حيث يواجه السكان صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الغذاء والدواء والمأوى. المجتمع الدولي يدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد، ويحث على ضرورة احترام القوانين الإنسانية الدولية لحماية المدنيين. التحركات الدبلوماسية لا تزال جارية، في محاولة للتوصل إلى حل سلمي ينهي الأزمة ويحقق الاستقرار في المنطقة. الجهات المعنية تعمل على تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية للمتضررين من الصراع، في ظل تحديات كبيرة تواجه هذه الجهود بسبب استمرار الاشتباكات وتدهور الأوضاع الأمنية





