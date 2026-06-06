الجيش الإسرائيلي والمستوطنون نفذوا 1659 اعتداء في الضفة الغربية خلال مايو

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، السبت، إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1659 اعتداء في الضفة الغربية خلال مايو/أيار الماضي. تلك الاعتداءات، بينها 551 اعتداء نفذه مستوطنون، وذلك في ظل تصاعد عمليات الهدم والمصادرة والتوسع الاستيطاني، وفق الهيئة الحكومية الفلسطينية.

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، السبت، إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1659 اعتداء في الضفة الغربية خلال مايو/أيار الماضي. تلك الاعتداءات، بينها 551 اعتداء نفذه مستوطنون، وذلك في ظل تصاعد عمليات الهدم والمصادرة والتوسع الاستيطاني ، وفق الهيئة الحكومية الفلسطينية.

وأوضح رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، في التقرير الشهري، أن القوات الإسرائيلية نفذت 1108 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 551 اعتداء، تركزت في محافظات الخليل ورام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم. وأضاف أن اعتداءات المستوطنين منذ مطلع 2026، بلغت 2567 اعتداء، وأسفرت في مايو عن مقتل فلسطينيين اثنين بمحافظتي سلفيت ورام الله، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على يد مستوطنين منذ بداية العام إلى 17.

وأشار شعبان إلى أن اعتداءات المستوطنين شملت 380 عملية تخريب وتجريف للأراضي، و78 عملية مصادرة وسرقة لممتلكات فلسطينية، إضافة إلى اقتلاع وتخريب وتسميم 7222 شجرة، بينها 3317 شجرة زيتون. وقال إن المستوطنين حاولوا خلال مايو إقامة 12 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها ذات طابع زراعي ورعوي، تركزت في محافظات نابلس وسلفيت والخليل وبيت لحم ورام الله وقلقيلية. ومن أبرز الاعتداءات التي وقعت خلال مايو، عملية اقتحام ومهاجمة مستوطنين لمنزل فلسطيني في قرية يطا بالخليل، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

كما وقعت عملية اقتحام لمستوطنين لقرية العيساوية في محافظة نابلس، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت عملية اقتحام لمستوطنين لقرية دير استيا في محافظة سلفيت، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال مايو 1108 اعتداء، بينها 380 عملية تخريب وتجريف للأراضي، و78 عملية مصادرة وسرقة لممتلكات فلسطينية، إضافة إلى اقتلاع وتخريب وتسميم 7222 شجرة، بينها 3317 شجرة زيتون.

وتابعت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي حاول خلال مايو إقامة 12 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها ذات طابع زراعي ورعوي، تركزت في محافظات نابلس وسلفيت والخليل وبيت لحم ورام الله وقلقيلية. وأشارت الهيئة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على يد مستوطنين منذ بداية العام وصل إلى 17، بينما بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام إلى 12.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا على يد مستوطنين منذ بداية العام وصل إلى 130، بينما بلغ عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام إلى 100. وتابعت الهيئة أن عدد الفلسطينيين الذين أُجبروا على النزول من منازلهم على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام وصل إلى 50، بينما بلغ عدد الفلسطينيين الذين أُجبروا على النزول من منازلهم على يد مستوطنين منذ بداية العام إلى 20





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الجيش الإسرائيلي المستوطنون الضفة الغربية المايو/أيار الهدم والمصادرة والتوسع الاستيطاني

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