الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 6 في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده وإصابة ستة آخرين في اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان، بينما يتهم الحزب إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. الوضع متوتر مع استمرار التهديدات بالتصعيد.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي، يوم الأحد، عن مقتل أحد جنوده وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال اشتباكات مسلحة وقعت في جنوب لبنان . وأفاد البيان الصادر عن الجيش بأن ستة من جنوده قد أصيبوا، من بينهم ضابط وثلاثة جنود أصيبوا بجروح خطيرة، بالإضافة إلى جنديين آخرين أصيبا بجروح متوسطة وخفيفة.

لم يحدد الجيش الإسرائيلي بشكل دقيق التوقيت الزمني للمعارك التي أسفرت عن هذه الخسائر، مكتفياً بالإشارة إلى أنها وقعت في جنوب لبنان. وتأتي هذه المعلومة في ظل غياب تقارير مستقلة وموثوقة حول العدد الفعلي للضحايا في صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث تفرض القيادة الإسرائيلية رقابة صارمة وتعتيمًا إعلاميًا كبيرًا على حجم خسائرها الحقيقية نتيجة الهجمات التي يشنها حزب الله. هذا التعتيم يثير الشكوك حول دقة الأرقام المعلنة رسميًا، ويرجح أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير مما يتم الإفصاح عنه.

في سياق متصل، أصدر حزب الله بيانًا في وقت سابق من يوم الأحد، أكد فيه أن هجماته ضد المستوطنات الإسرائيلية والتجمعات العسكرية في جنوب لبنان تأتي ردًا مشروعًا على الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من أبريل/نيسان الجاري. وأوضح الحزب أن الجيش الإسرائيلي ارتكب منذ بدء سريان الاتفاق ما لا يقل عن 500 خرقًا جويًا وبحريًا وبريًا، مؤكدًا أن استمرار هذه الخروقات ومواصلة الاحتلال للأراضي اللبنانية سيقابل برد مناسب وحاسم.

هذا البيان يعكس تصاعد التوتر واستمرار حالة التأهب القصوى على الحدود الجنوبية للبنان، ويشير إلى أن أي محاولة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار ستؤدي إلى تجدد الاشتباكات. إن اتهامات حزب الله المتكررة لإسرائيل بخرق الاتفاق تضع ضغوطًا إضافية على الجهود الدبلوماسية المبذولة لترسيخ الهدنة وتجنب التصعيد.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في السابع عشر من أبريل الجاري عن هدنة بين إسرائيل وحزب الله لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، قبل أن يعلن لاحقًا، يوم الخميس، عن تمديدها لمدة ثلاثة أسابيع إضافية. إلا أن هذه الهدنة لم تمنع وقوع اشتباكات متفرقة على طول الحدود، وتصاعدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة.

قبل بدء الهدنة، شنت إسرائيل عدوانًا على لبنان في الثاني من مارس/آذار الماضي، والذي أسفر حتى يوم الأحد عن مقتل 2509 أشخاص وإصابة 7755 آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، وفقًا لأحدث المعطيات الرسمية. ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق واسعة من جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، والبعض الآخر منذ الحرب التي اندلعت بين عامي 2023 و2024.

وقد توغلت القوات الإسرائيلية خلال العدوان الحالي لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية اللبنانية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر على حياة المدنيين اللبنانيين. إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة





