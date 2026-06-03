الجيش الأميركي: صدنا سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة

أعلن الجيش الأميركي أن سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة في الخليج قد صدت بنجاح، بالإضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. ونفى الجيش الأميركي مزاعم الحرس الثوري الإيراني بأنه ضرب مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في البحرين وقاعدة جوية منفصلة في المنطقة.

أعلن الجيش الأميركي أن سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة في الخليج قد صدت بنجاح، بالإضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. ونفى الجيش الأميركي مزاعم الحرس الثوري الإيراني بأنه ضرب مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في البحرين وقاعدة جوية منفصلة في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم في بيان أن سقط صاروخان إيرانيان أطلقا على الكويت أو تحطما قبل وصولهما إلى هدفهما، وتم اعتراض ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين بشكل فوري من قبل الدفاعات الجوية الأميركية والبحرينية. وأعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وتابعت سنتكوم أن الجيش الأميركي أسقط أيضا ثلاث طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران نحو بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.

وأفادت قيادة سنتكوم أن ضرباتها استهدفت محطة تحكم أرضيه عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، مشيرة إلى عدم إصابة أي جندي أميركي. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، زعم الحرس الثوري أنه ضرب المنشآت العسكرية الأميركية ردا على الضربة التي استهدفت قشم





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