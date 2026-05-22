الجيش الإسرائيلي يقتل شخصين في غارة جوية على لبنان

نفذت القوات الإسرائيلية غارة جوية على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان ، أسفرت عن مقتل شخصين، قال الجيش الإسرائيلي إنهما كانا مسلحين. منذ إعلان الهدنة في 17 أبريل، استمرت إسرائيل في شن ضربات تقول إنها تستهدف " حزب الله " وعناصره.

أدت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في 2 مارس إلى مقتل 3089 شخصا، بينهم 116 مسعفا وعاملا في القطاع الصحي. فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على تسعة أفراد، بينهم أربعة نواب من "حزب الله" اللبناني ومسؤولان في "حركة أمل". تعرّض مستشفى حكومي في جنوب لبنان لأضرار كبيرة جراء غارة إسرائيلية، في وقت واصلت فيه الدولة العبرية ضرباتها رغم الهدنة المعلنة مع "حزب الله".

جّه "حزب الله" رسالة إلى السفارات العربية والأجنبية في لبنان، أبلغ فيها حكومات تلك الدول بمطالبه التي تتمثل في وقف عمليات الاغتيال وانسحاب إسرائيلي. يثير إصرار نحو خمسمائة نازح لبناني يتمركزون عند الواجهة البحرية لبيروت علامات استفهام متعددة حول أسباب اختيارهم البقاء في هذه البقعة تحديداً. وعلى الجانب الآخر، برزت مؤشرات تفاؤل أميركي حيال المفاوضات مع طهران وسط تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإخراج المخزون النووي من إيران.

وفي المقابل ظهرت تحفظات إيرانية في ظل تحديد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي "خطاً أحمر" لنقل اليورانيوم خارج البلاد. وقال ترمب إن واشنطن لا تريد رسوماً على العبور في مضيق هرمز، وتصر على إخراج مخزون اليورانيوم العالي التخصيب من إيران، مؤكداً: "سنحصل عليه... ولن نسمح لهم بامتلاكه". كما ذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن أي نظام رسوم إيراني في مضيق هرمز سيجعل الاتفاق الدبلوماسي "مستحيلاً".

وأعرب عن أمله في أن تدفع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران المسار التفاوضي. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن النص الأميركي "ضيّق الفجوات إلى حد ما"، وإن طهران تجهز ردها، فيما التقى وزير الخارجية عباس عراقجي وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران. ولا يزال ملف اليورانيوم العقدة الأبرز؛ إذ أفادت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين، بأن المرشد مجتبى خامنئي وجّه بعدم نقل المخزون إلى الخارج.

وحذر خامنئي في منشور على منصة "إكس" من أن أي حرب جديدة ستكون "خارج نطاق المنطقة". وفي العراق، قال مسؤولون عراقيون إن الولايات المتحدة وضعت خطة لحل "الحشد الشعبي" في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.

وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل "الحشد الشعبي"، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته "خبيراً مستقلاً" يعمل على "ورقة تنفيذية" لنزع السلاح في العراق





