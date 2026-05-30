الجيش الإسرائيلي يوصي بعدم الانسحاب من جنوب لبنان

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش أوصى القيادة السياسية بعدم الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها جنوب لبنان، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي مع بيروت.

كشفت القناة 13 ال إسرائيل ية أن الجيش أوصى القيادة السياسية بعدم الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها جنوب لبنان ، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي مع بيروت.

وبحسب القناة 13، تأتي هذه التوصيات العسكرية في وقت توغلت فيه القوات الإسرائيلية في عمق الأراضي اللبنانية، حيث عبرت وحدات من الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني ووصلت إلى مشارف مدينة النبطية. وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارة ميدانية للحدود اللبنانية يوم 29 مايو، بأن القوات تحقق "نتائج مبهرة للغاية" في تلك المناطق.

وأعربت المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، في الوقت نفسه، عن خشيتها من أن أي اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران قد يشمل بندا يوجه البيت الأبيض لإسرائيل بوقف القتال ضد حزب الله. وأفاد مسؤول كبير في القيادة الشمالية لهيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن حزب الله يضغط على إيران لضمان إدراجه في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته الجوية وقصفه المدفعي في جنوب لبنان، حيث قُتل 11 شخصا وأصيب 8 آخرون في غارات يوم الجمعة وحدها. كما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، محذراً من أنه سيعمل "بقوة كبيرة" ضد حزب الله. ويقدر الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من القضاء على ما يقرب من 2,500 عنصر من حزب الله منذ بدء عملية "زئير الأسد"، من بينهم 800 منذ بدء سريان وقف إطلاق النار مع إيران.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه واشنطن لاستئناف المحادثات مع إيران، بينما يستعد المسؤولون اللبنانيون والإسرائيليون لجولة جديدة من المحادثات العسكرية في واشنطن الأسبوع المقبل. أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام أن الحكومة اللبنانية قررت اللجوء إلى خيار المفاوضات باعتباره "الطريق الأقل كلفة" لوقف التصعيد الإسرائيلي.

"قناة 12" العبرية: حزب الله أطلق 5 صواريخ تجاه مدينة صفد بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل (فيديو) أفاد تقرير إعلامي نقلا عن مصادر، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي توغل شمال نهر الليطاني ووصل إلى تخوم مدينة النبطية فيما أخلى الجيش اللبناني مواقعه. يشهد لبنان تصعيدا ميدانيا بموازاة محادثات عسكرية لبنانية-إسرائيلية مباشرة في البنتاغون هي الأولى منذ عقود، في غضون ذلك وسعت إسرائيل عملياتها البرية وعبرت قواتها شمال الليطاني





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل حزب الله القوات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مصدر لـ'عربي21': تأجيل حسم المناصب بعد تشكيل حكومة ليبيةأكد عضو بلجنة الحوار الليبي المعروفة بـ'13+13' لـ'عربي21' تأجيل فتح باب الترشح الخاص بالمناصب السيادية في ليبيا إلى ما بعد انتهاء اجتماعات ملتقى جنيف المقرر عقد

Read more »

طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 861 ألفا في أسبوعطلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 861 ألفا في أسبوع المنتهي بتاريخ 13 فبراير، وهو أعلى بـ 13 ألف طلب عن سابقه

Read more »

راتبه 13 ألف ريال ويريد التسجيل في حساب المواطنتعرف علي راتبه 13 ألف ريال ويريد التسجيل في حساب المواطن تفاعل حساب المواطن مع استفسار أحد المواطنين يريد التسجيل في البرنامج ولكن راتبه 13 ألف ريال.

Read more »

'الشؤون الإسلامية' تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق وتعيد فتح 12 أخرىأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 13 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال

Read more »

إغلاق 13 مسجدًا في 6 مناطق بسبب كوروناأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة...

Read more »

«الحرب نائمة فلا توقظوها»... نصفُ قرنٍ على «نيسان» لبنان«13 نيسان» 1975 في عيون 13 شاهداً شاركوا ذكريات الحرب وأفظع ما اختبروا خلالها من مواقف.

Read more »