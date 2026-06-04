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الجيش اللبناني يبدأ انتشارا تدريجيا في بلدة دبين

أخبار News

الجيش اللبناني يبدأ انتشارا تدريجيا في بلدة دبين
الجيش اللبنانيبلدة دبينإسرائيل
📆6/4/2026 5:19 PM
📰aa_arabic
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بدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا في بلدة دبين، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة.

بدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، عقب انسحاب القوات ال إسرائيل ية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة.

وبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا في بلدة دبين، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة. وبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا في بلدة دبين، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة.

وبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا في بلدة دبين، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة. وبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا في بلدة دبين، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة.

وبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا في بلدة دبين، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة. وبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا في بلدة دبين، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة.

وبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا في بلدة دبين، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة. وبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا في بلدة دبين، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة.

وبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا في بلدة دبين، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وأعاد فتح طريق مرجعيون ـ دبّين ـ إبل السقي بعد إزالة سواتر ترابية كانت تعيق الحركة. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن وحدة عسكرية عملت على إزالة السواتر الترابية على طريق دبّين، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ما سمح بإعادة فتح الطريق أمام الحركة

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الجيش اللبناني بلدة دبين إسرائيل انسحاب تحرير الطريق وقف إطلاق النار

 

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