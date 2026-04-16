الجيش الإسرائيلي يشن 380 غارة على أهداف لحزب الله في الساعات الأخيرة قبل وقف النار

الجيش الإسرائيلي يعلن عن استهداف أكثر من 380 بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان في اليوم الأخير قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف دعم العمليات البرية. تأتي الضربات بالتزامن مع بدء محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

كشف الجيش الإسرائيلي عن تكثيف عملياته العسكرية في الساعات الأخيرة التي سبقت سريان اتفاق وقف إطلاق النار ، حيث شن غارات استهدفت أكثر من 380 موقعًا وبنية تحتية تابعة ل حزب الله في جنوب لبنان .

جاءت هذه الضربات، وفقًا لبيان صادر عن الجيش، بهدف دعم العمليات البرية للقوات الإسرائيلية المتوغلة في الأراضي اللبنانية. شملت الأهداف التي تم تدميرها خلال هذه الغارات عناصر من حزب الله، ومقرات قيادية، بالإضافة إلى عدد من منصات إطلاق الصواريخ التي كانت تستخدم لشن هجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وتم استهدافها وتدميرها ضمن عمليات سريعة ومغلقة الدائرة.

تأتي هذه التطورات عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ بعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة التي أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة على الجانبين.

تزامن دخول الهدنة حيز التنفيذ مع انطلاق أول جولة محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن منذ عام 1993، والتي تمت برعاية وزير الخارجية الأمريكي. وقد وصف الجانبان الاجتماع الأولي بأنه كان إيجابيًا وبناءً، مما يفتح الباب أمام جهود دبلوماسية لحل النزاع.

ومع ذلك، أصر الجيش الإسرائيلي على تمسكه بالمنطقة العازلة التي أقامها بعمق يصل إلى ثمانية كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن مسألة انسحابه من هذه المنطقة لن تُناقش إلا في إطار اتفاقية مستقبلية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله بالكامل.

في سياق متصل، أفادت الأنباء الواردة من الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استمر على بلدتي الخيام ودبين، وذلك بالرغم من مرور ما يقرب من نصف ساعة على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ في منتصف الليل بتوقيت موسكو، حيث كان من المقرر أن تستمر لمدة عشرة أيام، وفقًا لإعلان الرئيس الأمريكي آنذاك.

وفي تطور آخر، أفادت مراسلة شبكة RT مساء الخميس بانقطاع التيار الكهربائي عن غرب مدينة عكا، وتحديدًا في منطقة كرميئيل، نتيجة للرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله.

من جهتها، دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعجل في العودة إلى قراهم في جنوب لبنان، وذلك حتى يتم التأكد من التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، وطالبتهم بعدم الاقتراب من المناطق التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية.

يأتي ذلك بينما أعلن حزب الله اللبناني، مساء الخميس، عن استهداف ناجح لمنصات ومواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد شهدت المنطقة تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا قبل الدخول في فترة التهدئة، مما يعكس الديناميكيات المعقدة للصراع.

وفي أعقاب هذه الأحداث، تبرز الحاجة إلى جهود مستمرة لضمان استقرار المنطقة وتحقيق سلام دائم، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية والسياسية القائمة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

محكمة تغرم مجمعاً 200 ألف ريال وتلزمه بدفع 380 ألفاً لطبيب سعودي مفصولمحكمة تغرم مجمعاً 200 ألف ريال وتلزمه بدفع 380 ألفاً لـ طبيب_سعودي مفصول

Read more »

الهيئة العامة للعقار تصحح 380 ألف إعلان مخالف خلال 2021الهيئة العامة للعقار تصحح 380 ألف إعلان مخالف خلال 2021 صحيفة_اليوم مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم

Read more »

إنفاذ يعلن مزاداً إلكترونياً لبيع 380 قطعة أرض سكنية بمحافظة حريملاءإنفاذ يعلن مزاداً إلكترونياً لبيع 380 قطعة أرض سكنية بمحافظة حريملاء

Read more »

أرباح «السعودي الألماني الصحية» تقفز 380% إلى 53.3 مليون ريالأرباح «السعودي الألماني الصحية» تقفز 380% إلى 53.3 مليون ريال

Read more »

الظلام يلف فرنسا.. 380 ألف منزل بلا كهرباءتسببت العاصفة القوية غورتي في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 380 ألف منزل شمال غرب فرنسا،...

Read more »

الجيش الإسرائيلي يعلن عن آخر غاراته قبل وقف إطلاق النارأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار خلال اليوم الأخير قبل وقف إطلاق النار على أكثر من 380 بنية تحتية تابعة لمنظمة 'حزب الله'، وذلك بهدف دعم نشاط القوات البرية العاملة في جنوب لبنان.

Read more »