الجيش الإسرائيلي يعلن عن اغتيال قائد حماس

نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بقادة حماس الذين اغتيلوا منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، وتضمنت القائمة محمد عودة، الذي تعد اغتياله هو الاغتيال الرابع لقائد عسكري في حماس منذ بدء الحرب.

وذكرت القائمة أن الجيش الإسرائيلي استهدفت بشكل ممنهج قادة الحركة في قطاع غزة والمنطقة. ويعد محمد عودة الاغتيال الرابع لقائد عسكري في حماس منذ بدء الحرب، حيث استهدفت إسرائيل بشكل ممنهج قادة الحركة في القطاع والمنطقة. ويضاف إلى القائمة مروان عيسي ورائد حسين سعد وأحمد الغندور ومحمد السنوار ورافع سلامة ومحمد شبانة ورائد ثابت وغازي أبو طماعة وأيمن صيام وحذيفة الكحلوت وأيمن نوفل، بالإضافة إلى محمد عودة والحداد.

وفي رسالة وعيد، قال الجيش الإسرائيلي إن كل من تلطخت يداه بـ7 أكتوبر، ومن جعل الإرهاب نهجا لحياته، لن يفلت من الحساب. ولا تزال إسرائيل تسيطر على نحو 60 بالمئة من قطاع غزة، بما في ذلك جميع مداخل القطاع ومخارجه، بينما يتركز السكان على شريط ساحلي ضيق.

ويضاف إلى القائمة مروان عيسي ورائد حسين سعد وأحمد الغندور ومحمد السنوار ورافع سلامة ومحمد شبانة ورائد ثابت وغازي أبو طماعة وأيمن صيام وحذيفة الكحلوت وأيمن نوفل، بالإضافة إلى محمد عودة والحداد.





