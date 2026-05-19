الجهود السعودية المتكاملة في تنظيم موسم الحج واستقبال ضيوف الرحمن في المدينة المنورة

تقرير مفصل حول نجاحات تنظيم موسم الحج، وإحصائيات وصول الحجاج للمدينة المنورة، والمبادرات الإنسانية واللوجستية التي قدمتها المملكة العربية السعودية.

بدأت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ببث مجموعة من المقاطع المرئية التي تخطف الأنظار وتبرز الجماليات المعمارية والروحانية الفائقة للحرم النبوي الشريف، حيث عكست هذه المشاهد مستوى العناية الفائقة التي توليها الدولة السعودية لراحة الزائرين والمصلين في رحاب المسجد النبوي الشريف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة الحثيث لتسليط الضوء على التطورات الملموسة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتي تهدف في مجملها إلى تيسير أداء المناسك في أجواء من السكينة والطمأنينة التامة. وقد تكللت هذه الجهود بنجاح باهر من خلال التنسيق المتكامل والتعاون الوثيق بين أكثر من أربعين قطاعاً وجهة حكومية مختلفة، عملت جميعها بتناغم تام لضمان إدارة الحشود بدقة متناهية وتقديم أرقى الخدمات اللوجستية والصحية والأمنية، مما ساهم في تحويل رحلة الحج إلى تجربة إيمانية ميسرة ومريحة لملايين المسلمين الذين توافدوا من مختلف بقاع الأرض.

وفي هذا السياق، كشفت البيانات الرسمية عن وصول أعداد كبيرة من الحجاج إلى المدينة المنورة بعد إتمامهم مناسك الحج، حيث بلغ إجمالي الواصلين حتى يوم الأربعاء نحو مئة واثنين وأربعين ألفاً وخمسمئة وثمانية وثمانين حاجاً، جاؤوا من جنسيات متنوعة عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على قطار الحرمين السريع الذي أثبت كفاءة عالية في نقل الحجاج بسرعة وأمان وسلاسة فائقة. وبالنظر إلى التفاصيل الإحصائية الدقيقة التي قدمتها لجنة الحج والزيارة، يتبين حجم العمليات التشغيلية الضخمة التي جرت في المدينة المنورة، حيث سجل يوم الأربعاء وحده وصول سبعة عشر ألفاً ومئتين وثمانية وخمسين حاجاً.

ومن بين هؤلاء، استقبلت محطة الهجرة خمسة عشر ألفاً ومئة وتسعة وخمسين حاجاً عبر ثلاثمئة وخمسة وتسعين رحلة منظمة، بينما استقبل مركز حجاج البر ثلاثمئة واثنين من الحجاج عبر سبع رحلات، وفي حين استقبلت محطة قطار الحرمين ألفاً وسبعمئة وسبعة وتسعين حاجاً من خلال ثلاثمئة وخمسة وتسعين رحلة إضافية، مما يبرز التنوع في وسائل النقل المتاحة لضمان عدم تكدس الحجاج. وبالتوازي مع هذه الحركات التنظيمية، شهدت المنافذ الحدودية مشاهد إنسانية مؤثرة تعكس كرم الضيافة السعودي، حيث ودع منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، تحت إشراف ومتابعة مباشرة من سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الدفعات الأخيرة من الحجاج العراقيين بالورود والابتسامات، تقديراً لرحلتهم الإيمانية المباركة.

كما واصلت المديرية العامة لحرس الحدود دورها الحيوي في تسهيل كافة إجراءات المغادرة لضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي، مؤكدة على التزامها التام بتوفير كل سبل الدعم والراحة للمسافرين العائدين إلى بلدانهم بعد أداء الفريضة بسلام وأمان. ولم تقتصر الجهود المبذولة على الجوانب التنظيمية والأمنية فحسب، بل امتدت لتشمل الدعم اللوجستي والتمويني لضمان أعلى مستويات الجودة في التغذية والاحتياجات الأساسية، حيث أشرفت وزارة التجارة على عملية تصعيد ضخمة للسلع التموينية إلى المشاعر المقدسة خلال موسم حج عام ألف وأربعمئة وأربعة وأربعين هجرية، وبلغ إجمالي حجم هذه السلع نحو سبعمئة وواحد وخمسين مليوناً وستمئة وخمسة وخمسين ألف وحدة تموينية، مما عكس القدرة العالية للمملكة على إدارة سلاسل الإمداد في ظروف استثنائية وبأعداد بشرية هائلة جداً.

وفي لفتة إنسانية بليغة جسدت روح العطاء والرحمة التي تتبناها القيادة السعودية، حقق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمنية مواطن فلسطيني من حجاج قطاع غزة يُدعى مجدي محمد التتر، والذي يعاني من فقدان إحدى ساقيه نتيجة الظروف القاسية. لقد مكنت هذه المبادرة الملكية الكريمة السيد مجدي من أداء مناسك الحج رغم ظروفه الصحية الصعبة، مما أضفى صبغة من الأمل والإنسانية على هذا الموسم المبارك.

إن هذه المنظومة المتكاملة من العمل الحكومي، بدءاً من وزارة الحج والتجارة وصولاً إلى حرس الحدود والقيادة العليا، تعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتحقيق أقصى درجات الرضا والراحة لزوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم، مؤكدة أن خدمة الحجاج هي شرف ومسؤولية وطنية ودينية تضعها الدولة في مقدمة أولوياتها الدائمة لضمان سلامة وراحة كل من يقصد هذه البقاع الطاهرة





