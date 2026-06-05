الجنوب اللبناني: انسحاب إسرائيلي من دبين والجيش يبدأ عملية إزالة الركام وإعادة فتح الطرق

بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، شرع الجيش اللبناني في إزالة السواتر الترابية التي أقامتها وتنفيذ مسح هندسي للمنطقة للتأكد من إزالة الذخائر غير المنفجرة، بالتعاون مع قوة اليونيفيل. يأتي ذلك تمهيدا لنشر الوحدات العسكرية تدريجيا في المنطقة بعد التواصل مع آلية مراقبة وقف الأعمال العدائية. وتظهر المشاهد حجم الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية في البلدة من ركام منازل وطرق وأراض زراعية مجروفة.

أظهرت لقطات عناصر من الجيش اللبناني يسيرون في الطريق، مع آليات ثقيلة تعمل على إزالة الركام، كما تبين عناصر من الجيش عند حاجز، في حين تكشف المشاهد آثار الدمار الواسع في البلدة من ركام منازل وطرق وأراض زراعية مجروفة.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان أنه عمل على إزالة سواتر ترابية على طريق دبين كان قد وضعها الاحتلال الإسرائيلي، ما أعاد فتح طريق مرجعيون - دبين - إبل السقي، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من منطقة دبين، حيث تنفذ الوحدات العسكرية انتشارا تدريجيا بعد التواصل مع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، وبالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وأضاف البيان أن الوحدات المختصة تنفذ مسحا هندسيا للمنطقة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة، داعيا المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.

أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من بلدة دبين في قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، فيما توجه الجيش اللبناني نحو البلدة لفتح الطرق بمواكبة من اليونيفيل





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