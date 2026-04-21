الجنرال غادي شامني: تآكل السيادة الإسرائيلية ونقل مركز صنع القرار إلى واشنطن

تحليل استراتيجي يكشف كيف أدت أزمات القيادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر إلى فقدان الاستقلال السياسي، وتحول القرار الإسرائيلي ليكون رهينة للضغوط الأمريكية والمصالح الشخصية لنتنياهو.

في تحليل عميق للواقع الاستراتيجي ال إسرائيل ي الراهن، يرى الجنرال غادي شامني، عضو حركة قادة الأمن ال إسرائيل ي، أن مفهوم الاستقلال الوطني قد تحول إلى مؤشر حقيقي يعكس التآكل الخطير في قدرة إسرائيل على اتخاذ قراراتها السيادية. ويشير شامني إلى أن أحداث السابع من أكتوبر لم تكن مجرد صدمة أمنية، بل كانت لحظة انهيار في المنظومة القيادية ال إسرائيل ية التي أصيبت بالشلل التام في الأيام الأولى، مما أدى إلى فراغ قيادي سارعت الولايات المتحدة لملئه بشكل كامل.

لم يعد التدخل الأمريكي في أروقة مجلس الوزراء الإسرائيلي مجرد تنسيق دبلوماسي، بل أصبح واقعاً مفروضاً يعكس انتقال مركز صنع القرار الفعلي من تل أبيب إلى واشنطن، في ظل إدارة أمريكية أصبحت تمتلك مفاتيح المصير الإسرائيلي في أخطر حرب تخوضها الدولة منذ تأسيسها. ويربط الجنرال بين هذا التآكل في الاستقلال وبين الضغوط السياسية الشخصية التي تحيط برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يرزح تحت وطأة فشل أمني وتاريخي مستمر منذ أكثر من عامين ونصف. ويؤكد شامني أن محاكمة نتنياهو وتداعياتها، إلى جانب ضغوط الإدارة الأمريكية السابقة والحالية، خلقت حالة من الارتهان السياسي، حيث أصبح التنازل عن المصالح الوطنية الإسرائيلية مقابل دعم سياسي أو انتخابي خطراً حقيقياً يهدد كيان الدولة. هذا الارتهان يظهر بوضوح في ملفات استراتيجية كبرى، مثل مفاوضات إعادة المختطفين في غزة أو الترتيبات الأمنية على الجبهة اللبنانية، حيث باتت الحلول والاتفاقيات تُصاغ وتُفرض نتيجة ضغوط خارجية، وليس انطلاقاً من مبادرات سياسية إسرائيلية مستقلة. ويختتم شامني تحليله بالتأكيد على أن الدولة التي تدير أمنها وتحدد مساراتها بناءً على إملاءات خارجية تفقد بمرور الوقت قدرتها على تحديد أولوياتها الاستراتيجية الخاصة. ورغم الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش الإسرائيلي وحرية العمل العسكري، إلا أن القيادة السياسية ظلت عاجزة عن تقديم أي رؤية طويلة الأمد، مكتفية بردود الفعل تحت تأثير أجندات واشنطن التي لا تتطابق دائماً مع مصالح إسرائيل. إن استمرار هذا النمط من الإدارة يعني أن إسرائيل، وهي تقترب من ذكرى تأسيسها الثامنة والسبعين، لا تزال تعاني من استقلال سياسي وأمني منقوص. ولتجاوز هذه الأزمة، يدعو شامني إلى ضرورة وجود قيادة جريئة قادرة على تحمل تكاليف القرارات الوطنية الصعبة، بالتوازي مع رص الصفوف الداخلية ووقف حالة الانقسام والتحريض التي تفتت المجتمع الإسرائيلي وتزيد من إضعاف جبهته الداخلية في مواجهة التحديات الوجودية





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل نتنياهو السيادة الإسرائيلية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الأمن القومي

United States Latest News, United States Headlines