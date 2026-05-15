الجهود الأممية لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا ومسارات الحوار المهيكل

تفاصيل تحركات الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لدعم الحوار المهيكل وتنسيق الجهود الأمنية والانتخابية بين الأطراف الليبية لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات.

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، عن تفاؤل كبير حيال قدرة التوصيات المرتقبة عن الحوار المهيكل على الاستجابة الفعالة للمخاوف والهموم التي يحملها الليبيون في مختلف ربوع البلاد، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والاستقرار السياسي.

وفي إطار هذه الجهود، عقدت تيتيه مباحثات معمقة مع سالم الزادمة، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حيث تم استعراض كافة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، مع إيلاء اهتمام خاص بالأوضاع في منطقة الجنوب الليبي التي تمثل أهمية استراتيجية قصوى للأمن القومي. وقد أوضحت الممثلة الأممية أن البعثة تعمل جاهدة لتيسير عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة كافة المناطق، مما يساهم في نهاية المطاف في إرساء نظام حكم يتسم بالشمولية والعدالة.

كما تطرقت المباحثات إلى تنفيذ خريطة الطريق السياسية، والتي شملت تيسير اجتماعات رفيعة المستوى في روما وتونس لغرض استكمال الإطار الانتخابي وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. واستعرضت تيتيه المسارات الأربعة التي يقوم عليها الحوار المهيكل، وهي الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وهي مسارات تهدف في مجملها إلى معالجة الجذور العميقة للأزمة الليبية.

من جانبه، قدم الزادمة رؤية تفصيلية حول التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة في الجنوب، مع تأكيد الطرفين على أن أي عملية تنموية أو سياسية تقودها الأمم المتحدة يجب أن تكون شاملة وغير إقصائية لضمان استدامتها. وفي سياق متصل بملف الأمن وتوحيد المؤسسات، شهدت مدينة سرت اتفاقا هاماً بين فريق التنسيق الفني المشترك لأمن الحدود على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التنسيق الأمني على الحدود الليبية.

وتضمن الاتفاق إجراء عملية تعايش بين وحدات حرس الحدود من مختلف الجهات، بهدف تنفيذ مهام متكاملة ومشتركة في مناطق حدودية محددة، بالإضافة إلى تفعيل دور المراكز المشتركة لأمن الحدود التي تم استحداثها سابقاً في مدينتي بنغازي وطرابلس. وقد شهد هذا الاجتماع، الذي تم بتسهيل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حضوراً رفيع المستوى من كبار الضباط العسكريين والأمنيين التابعين للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي ووزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب وزارة الداخلية وآمري ركن حرس الحدود.

ويأتي هذا التحرك استكمالاً لعمل فريق التنسيق الذي تأسس في يناير 2025 بدعم أممي لتوحيد الجهود في حماية الحدود، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي الليبي وعلامة فارقة في تطوير التنسيق المؤسسي بين القوى العسكرية والأمنية المتنافسة، مما يمهد الطريق لبناء الثقة المتبادلة وتهيئة بيئة ملائمة للمضي قدماً في العملية السياسية الشاملة. وعلى الصعيد الانتخابي، استضافت بعثة الأمم المتحدة في تونس جلسة مثمرة للاجتماع المصغر المعروف بلجنة 4+4، والتي تهدف إلى إنجاز الخطوات الأولية من خريطة الطريق الأممية، والمتمثلة في تعديل القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات.

وعقب مناقشات بنّاءة تناولت الأطر الدستورية والقانونية اللازمة لإجراء انتخابات عامة، اتفق المشاركون على الحفاظ على الزخم الإيجابي واستئناف اللقاءات في مطلع شهر يونيو المقبل. ومن جانبها، أكدت هانا تيتيه أن عمل اللجنة المصغرة لا يهدف إلى استبدال الحوار المهيكل، بل هو آلية تكميلية مخصصة لمعالجة العوائق التقنية والمحددة المرتبطة بالإطار الانتخابي، بينما يظل الحوار المهيكل هو المسار الرئيسي والأساسي لصياغة رؤية وطنية شاملة تكون بقيادة وملكية ليبية خالصة.

وتبرز أهمية لجنة 4+4 في كونها تجمع ممثلين عن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مما يجعلها جسراً للتواصل في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات طويلة، سعياً للوصول إلى صيغة توافقية تنهي حالة التشرذم وتؤدي إلى استقرار دائم في الدولة الليبية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ليبيا الأمم المتحدة الحوار المهيكل لجنة 4+4 الأمن القومي الليبي

United States Latest News, United States Headlines