كشف عن زيارة سرية لتحديد خطط سلاح نووي حرجة، مع تأكيد جزئي عن تجنّب الخطو عبر تحذيرات ضد رد فعالية.

كشف مصدران مطلعان لشبكة سنّار إخبارية أمريكية أن الجنرال الأمريكي دانييل كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، قام مؤخراً بزيارة سرية وعاجلة إلى مقر القيادة المركزية في ولاية فلوريدا، لمتابعة خطط الجيش الأمريكية لإرسال قوات برية إلى إيران والتصدي للمعارضات النووية.

أشار المصدران إلى أن هذه الخطوات تُعد علامة على اقتراب الإدارة الأمريكية من إعطاء الضوء الأخضر لهذه العملية الخطيرة، التي تتطلب جرعة عالية من المخاطر والاستعداد للتصعيد العسكري. يُذكر أن الجنرال كين كان على اتصال مباشر مع قادة عسكريين دوليين، ونظر للخيارات المتاحة لتنفيذ هجوم برية يهدف إلى احتلال مراكز الاستخراج التي تُستخرج اليورانيوم عالي التخصيب، وهو المكوّن الرئيس لأبحاث الأسلحة النووية.

وفقاً لتقارير الأرقام الأولية، فقد تُعد هذه العملية أعلى قدر من المخاطر، بسبب احتمال رد فعل إيران القوي وبالتالي إجلاء شبكة اقتصادية دولية متشابكة، ما قد يؤدي إلى أزمة عالمية. في حين أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد ألقى الضوء على إمكانية تنفيذ هذه الخطوة، فقد قرر الرئيس التريث بالسفر لمناقشة مدى التهديد المحتمل لمنع خطط الإرهاب.

وبهذا القرار أعرب الرئيس عن قلقه إزاء عدد الضحايا المحتملين في صفوف القوات الأمريكية، وتجنب أي تصعيد قد يسبب حرباً أطول ويقود إلى عواقب اقتصادية لا تُحتمل. وأكد أيضاً أنه فكر في التوصل إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز وإنهاء المفاوضات النووية، وهو ما يخلط بين الخطر والاستقرار.

وتأتي هذه التخطيطات في ظل تصريحات متكررة للرئيس الذي يشير إلى إمكانية تحقيق اتفاق يُمكن من خلاله إنحراف التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا الطاقية المتجددة، ويُعَدّ هذا التحول أحد التقنيات الخاصة التي قد تساعد على الحد من السخط الدولي. وفي سياق ذلك، يوضح الخبراء أن العمل العسكري قد يكون أقل قيمة واستدامة في ظل متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة التي تتطلب التعاون الدولي والديبلوماسية، ولا يخفى على أحد أن أي تصعيد خيري قد يتسبب في عواقب إرهابية لا تُقاس.

تُعد هذه القصة مثالاً على حساسيات السياسة الأمريكية والإستراتيجية الإقليمية التي تتضمن عدة أفكار، تشمل الجهود العملية، والاقتصاد العالمي، والاختبارات الدبلوماسية ذات مغزى في المستقبل القريب. يبدو أن هناك احتمالاً لعودة معايير التجارة الدولية والحفاظ على مصالح أزقة العمل والهجومي، مع ضرورة أقصى دفع بعيدا في سلوكيات التضامن الدولي وقيادة السياسة الأمريكية المتوفرة في المنطقة.





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