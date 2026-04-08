الجزيرة في عين العاصفة: حرب الإعلام والجمهور في زمن الانقسام

تحليل معمق لتأثير حرب الانقسام على المشهد الإعلامي، مع التركيز على دور قناة الجزيرة وتحديات الحيادية والموضوعية في ظل التفاعل المتزايد على منصات التواصل الاجتماعي.

مع احتدام الصراع و انقسام الآراء في خضم حرب ٍ تشهد استقطاباً غير مسبوق، تبرز ظاهرة فريدة حيث يرى كل طرفٍ أنه على الحق والآخر على الباطل. هذه ال حرب ليست كغيرها، إنها حرب فتنة كبرى، تجعل من المستحيل تقبل وجهات النظر المختلفة، وتضع القنوات ال إعلام ية في موقفٍ حرج. يتجلى هذا من خلال التفاعل المتزايد على منصات التواصل الاجتماعي ، حيث يتهم المستخدمون الجزيرة بالتحيز لطرفٍ معين، سواء كان ذلك لصالح إيران أو ضدها، وصولاً إلى المطالبة بإغلاق القناة بدعوى فقدان المصداقية.

يشهد هذا الوضع تحولاً في طريقة تقييم المحتوى الإعلامي، حيث يسعى المشاهدون إلى تبني وجهات نظر معينة، وينظرون إلى المحللين السياسيين كمن يمثلون وجهات نظرهم الخاصة، مما يقلل من القدرة على استيعاب الآراء المتنوعة. في المقابل، تبرز أهمية الحيادية والموضوعية في نقل الأحداث، حيث يعتمد المشاهدون على القنوات الإخبارية التي تقدم تغطية شاملة، حتى وإن كانت هناك اختلافات في وجهات النظر. تستمر الجزيرة في تصدر المشهد الإعلامي، على الرغم من هذا الانقسام، لكن التحدي يكمن في كيفية التعامل مع هذا التوجه، حيث يشاهد البعض التغطية الإخبارية بعقلية مشجع كرة القدم، ويصدرون الأحكام بناءً على انحيازاتهم الشخصية. هذا السلوك يعكس تحولاً في العلاقة بين الإعلام والجمهور، حيث يتحول المشاهدون إلى محللين وخبراء، مما يزيد من صعوبة تقديم تغطية إعلامية متوازنة وموضوعية. مع هذا، تبقى الجزيرة محط أنظار الجميع، مما يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تقديم تغطية إخبارية تعكس التنوع وتدعم الحوار البناء





