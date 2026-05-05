الجدل القانوني حول منح الجنسية البريطانية للسفير الكويتي السابق: هل تسقط الالتزامات القانونية؟

أثار منح الجنسية البريطانية للسفير الكويتي السابق، عماد السيف، جدلًا قانونيًا واسعًا حول ما إذا كانت الجنسية الجديدة تسقط الالتزامات القانونية السابقة، خاصة فيما يتعلق بحفظ أسرار العمل. استند السيف إلى نصوص قانونية واضحة، بينما اعتبر المحامي ناهس العنزي أن ربط هذه النصوص بالواقعة محل النقاش غير دقيق. كما أكد مصدر قضائي أن المحكمة لا تنظر في الطروحات النظرية، بل تفصل في وقائع محددة تستند إلى أدلة واضحة.

أثار قرار منح الجنسية البريطانية للسفير الكويتي السابق، عماد السيف ، جدلًا قانونيًا واسعًا تجاوز إطار الخبر، وطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الجنسية الجديدة تُسقط تبعات الماضي الوظيفي، أم أن الالتزامات القانونية تظل قائمة رغم تغيّر الصفة.

استند السيف إلى نصوص قانونية تتعلق بالتزام الموظف العام بالمحافظة على أسرار العمل، مؤكدًا أن هذا الالتزام لا يسقط بانتهاء الخدمة، بل يمتد لما بعدها، وقد يفتح الباب أمام المساءلة القضائية في حال ثبوت المخالفة، وبصرف النظر عن الجنسية الجديدة التي اكتسبها السفير السابق، على حد قوله. من جانبه، اعتبر المحامي ناهس العنزي أن ربط هذه النصوص بالواقعة محل النقاش ينطوي على قدر من التوسع غير الدقيق، خاصة في ظل غياب أي معطيات تشير إلى وقوع مخالفة فعلية.

وأوضح العنزي أن الالتزام بالمحافظة على أسرار العمل يُعد التزامًا أصيلًا ومستمرًا، سواء في القطاع العام أو غيره، إلا أن الإخلال به لا يُفترض لمجرد انتقال الشخص إلى وظيفة أخرى أو اكتسابه جنسية جديدة، بل يتطلب توافر أركان محددة، في مقدمتها وجود فعل إيجابي يتمثل في إفشاء معلومات سرية أو استغلالها، إلى جانب تحقق ضرر فعلي أو محتمل. كما أُثير في النقاش، لا يستقيم في هذا السياق، نظرًا لاختلاف الطبيعة القانونية للعلاقة، إذ تخضع الوظائف الدبلوماسية والسيادية لأطر تنظيمية خاصة تختلف عن علاقة العامل بصاحب العمل في القطاع الخاص.

وحذّر المستشار القانوني من أن استحضار هذه النصوص وربطها بواقعة بعينها دون دليل، قد يُفهم على أنه إيحاء بوجود شبهة مخالفة، وهو ما يتعارض مع مبدأ قانوني مستقر يقوم على قرينة البراءة، وعدم جواز بناء المسؤولية على الافتراض أو الظن. من جانبه، أكد مصدر قضائي أن المحكمة، بوصفها الجهة المختصة، لا تنظر في الطروحات النظرية أو الاحتمالات العامة، بل تفصل في وقائع محددة تستند إلى أدلة واضحة تثبت الإفشاء والضرر وعلاقة السببية، مؤكدًا أن مجرد الطرح القانوني المجرد لا يكفي لترتيب أي مسؤولية.

جاء قرار منح الجنسية البريطانية للسفير الكويتي السابق، عماد السيف، ضمن حملة أوسع لإعادة تنظيم ملف الجنسية، استند إلى وجود بيانات غير صحيحة في الملف الأصلي. بعد سنوات طويلة من حمل الجنسية البريطانية، عاد اسم العوضي إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة من بوابة مختلفة تمامًا، إذ مُنح الجنسية البريطانية بعد سنوات من العمل الدبلوماسي. هذا القرار أثار تساؤلات حول مدى تأثيره على الالتزامات القانونية السابقة، خاصة فيما يتعلق بحفظ أسرار العمل.

كما طرح النقاش حول مدى تأثير الجنسية الجديدة على المسار الوظيفي للموظف العام السابق، خاصة في ظل وجود نصوص قانونية واضحة تحمي أسرار الدولة. من جانبه، أكد خبراء قانونيون أن الجنسية الجديدة لا تلغي الالتزامات السابقة، بل يجب على الموظف السابق الالتزام بحفظ الأسرار حتى بعد انتهاء الخدمة. كما أشاروا إلى أن أي مخالفة لهذه الالتزامات قد تعرضه للمسائلة القضائية، بغض النظر عن الجنسية الجديدة.

كما أكدوا أن هذا الأمر لا يتعلق بالجنسية الجديدة، بل يتعلق بالالتزام القانوني الذي يجب على الموظف العام السابق الالتزام به





