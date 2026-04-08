الجدل يتصاعد بعد مباراة الأهلي وسيراميكا: لجنة الحكام تبرئ الحكم والأهلي يطالب بالتحقيق

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم صحة قرار الحكم في مباراة الأهلي وسيراميكا بعدم احتساب ركلة جزاء، بينما يطالب الأهلي بالتحقيق في الأداء التحكيمي والقرارات المتخذة. الفريق يعاني من فترة صعبة بعد التعادل الذي أبعده خطوة عن المنافسة على لقب الدوري، وتتزامن هذه الفترة مع رحيل لاعب وتطورات أخرى.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد دراسة دقيقة، صحة قرار الحكم محمود وفا في مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي . المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور الحسم للدوري المصري، شهدت جدلاً واسعاً بعدما طالبت جماهير الأهلي باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة. وأصدرت لجنة الحكام بياناً رسمياً أكدت فيه أن الحكم كان في موقع ممتاز ورؤية واضحة، وأن قراره كان صائباً بعدم احتساب ركلة الجزاء.

تفاصيل القرار أثارت جدلاً واسعاً، خاصةً بعد أن أظهرت الإعادة التلفزيونية وجود لمسة يد على لاعب سيراميكا. الأهلي تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة، معبراً عن استيائه من الأداء التحكيمي في المباراة. في شكواهم، أشار الأهلي إلى أن الحكم ارتكب أخطاء فادحة أثرت على نتيجة المباراة، وطالبوا بالكشف عن المحادثات التي دارت بين الحكم وحكم تقنية الفيديو (الفار) أثناء مراجعة اللعبة. كما طالب الأهلي بالتحقيق في القرارات التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي بعد المباراة، وكذلك في تعيين الحكم محمود وفا لإدارة المباراة على الرغم من إدارته لمباراة سابقة بين الفريقين وارتكابه أخطاء مماثلة. الأهلي أشار إلى أن الأخطاء التحكيمية أصبحت نقطة سوداء في المسابقة، مؤكدًا على ضرورة الشفافية والنزاهة في قرارات الحكام. الفريق أعرب عن استيائه من عدم احتساب ركلة الجزاء، التي اعتبروها مستحقة، والتي كانت ستغير نتيجة المباراة وتعزز موقعه في المنافسة على لقب الدوري. الأهلي طالب بسماع المحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد (الفار) أثناء مراجعة اللعبة، مستنداً إلى تصريحات رئيس لجنة الحكام التي تؤكد حق الأندية في ذلك. النادي أكد أيضاً على التزامه بسداد الرسوم المالية المطلوبة، وطلب الإعلان عن تفاصيل المحادثات لضمان نزاهة المسابقة. الأهلي شدد على أن الأخطاء التحكيمية المتكررة تؤثر سلبًا على المنافسة وعلى مسيرة الفريق في البطولة. وذكر الأهلي أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما صدر عن الحكم. التعادل مع سيراميكا يعتبر بمثابة ضربة موجعة لطموحات الأهلي في الفوز بالدوري، خاصةً وأن الفريق يحتل المركز الثالث حالياً، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر. وبقيت 5 جولات فقط على نهاية الموسم، مما يزيد من أهمية النقاط المفقودة في مثل هذه المباريات. في سياق آخر، يعلن رحيل لاعب الأهلي أليو ديانغ إلى فالنسيا الإسباني في صفقة انتقال حر، بينما يواجه نجل اللاعب أحمد حسام (ميدو) مشكلة قانونية. كل هذه التطورات تعكس فترة صعبة يمر بها النادي الأهلي، سواء على المستوى الفني أو الإداري. حالة الغضب الجماهيري مستمرة بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، وتأثيرها على الفريق واضح. النادي يعلن عن تغييرات كبيرة في الفترة المقبلة





