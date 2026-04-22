الجزائر تعزز حماية المنشآت الحيوية في ظل تصاعد خطر الإرهاب

تواجه الجزائر تحديات أمنية متزايدة على حدودها وتصاعد خطر الإرهاب ، مما دفع كبار القادة العسكريين إلى بحث استراتيجية جديدة لحماية المنشآت الحيوية في البلاد. يأتي هذا في ظل تصاعد المخاطر عبر الحدود المضطربة مع ليبيا في الشرق ودول الساحل في الجنوب.

حماية البنية التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك أنابيب الغاز والحقول النفطية وخطوط السكك الحديدية، أصبحت أولوية قصوى للأمن القومي الجزائري. الفريق أول سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش والوزير المنتدب للدفاع، أكد أن هذه المنشآت لم تعد مجرد أصول اقتصادية بل شرايين حياة للدولة، وركيزة أساسية للأمن الشامل. التهديدات التي تواجه الجزائر باتت هجينة، تجمع بين الإرهاب والتخريب والهجمات السيبرانية.

الجيش الوطني الشعبي يلعب دوراً محورياً في تأمين هذه المنشآت من خلال تنفيذ مخططات الحماية والتدخل، مع التركيز على الاستباقية والتكيف المستمر. يتم تحديث وتطوير مخططات التدخل وأساليب التخطيط والتنسيق بين القطاعات المختلفة، مع إعطاء الأولوية للوقاية بدلاً من العلاج وتعزيز التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيات الحديثة. شهد الاجتماع العسكري مداخلات من خبراء وجامعيين تناولت الأسس الاستراتيجية لحماية البنية التحتية وتطور التهديدات وآليات التنسيق المشترك.

لقد تفاقمت مخاطر عدم الاستقرار في الجزائر بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا عام 2011، مما أدى إلى انتشار الأسلحة وعودة المرتزقة وزيادة التهريب. عودة الجماعات المسلحة في شمال مالي والانقلابات العسكرية في دول الساحل زادت من حدة القلق. على الرغم من هذه التحديات، تسعى الجزائر إلى لعب دور قيادي في مكافحة الإرهاب إقليمياً، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وعضويتها في المنظمات الدولية وتجربتها الطويلة في مكافحة الإرهاب ومواردها المالية والعسكرية الوفيرة.

ومع ذلك، يواجه التعاون الأمني الإقليمي صعوبات، كما يتضح من انسحاب مالي من لجنة الأركان العملياتية المشتركة.





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الجزائر الإرهاب الأمن القومي البنية التحتية الجيش الوطني الشعبي

United States Latest News, United States Headlines