الجدران والمناطق العازلة: استراتيجيات إسرائيلية فاشلة في مواجهة صمود الأرض وسكانها

تحليل معمق للاستراتيجيات الإسرائيلية المتمثلة في بناء الجدران وإقامة المناطق العازلة، ويكشف عن فشلها المتكرر في مواجهة إرادة وصمود الفلسطينيين واللبنانيين، مستعرضاً الأبعاد التاريخية والعقائدية لهذا النهج، ودوره في تعميق الصراع وزيادة الضغط على السكان المحليين.

تُظهر التطورات الميدانية على الأرض فشل الاستراتيجيات ال إسرائيل ية في مواجهة أصحاب الأرض، وهو ما تجلى بوضوح في الضفة الغربية المحتلة مع إقامة جدار الفصل العنصري . لكن ال فلسطين يين، على الرغم من هذه الحواجز، سارعوا إلى ابتكار طرق للتغلب عليها، أبرزها عملية ' طوفان الأقصى ' التي نفذتها المقاومة ال فلسطين ية، حيث نجحت في اختراق الجدار الأمني المحيط بقطاع غزة.

خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023 واستمرت لأكثر من عامين، فرض جيش الاحتلال منطقة عازلة داخل القطاع، عُرفت باسم 'الخطر الأصفر'، إلى جانب جدار أمني وقواعد عسكرية وأبراج مراقبة. هدفت هذه الإجراءات إلى منع عمليات المقاومة ضد قواته التي لا تزال تحتل أجزاء واسعة من القطاع المدمر. يرى مختصون أن هذه الاستراتيجية، التي ثبت فشلها، يحاول جيش الاحتلال تكرارها في جنوب لبنان، حيث أعلن مؤخراً عن إقامة خط فاصل جديد، وصف بـ 'الخط الأصفر'، في الجنوب اللبناني. يشرح المؤرخ والأكاديمي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، البروفيسور محمود يزبك، أن استراتيجية بناء الجدر وإقامة المناطق العازلة تمثل عقيدة متجذرة في الفكر الصهيوني منذ بدء الاستيطان في فلسطين. ويعود تاريخ بناء الجدر إلى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فقد كانت بعض المستوطنات الإسرائيلية القديمة محاطة بجدران عند إنشائها في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وكانت تُعرف بـ 'جدار وبرج مراقبة' لعزل المستوطنات عن محيطها. ويرى يزبك أن هذه العقيدة تعكس شكوك الاستيطان الصهيوني في فلسطين حول إمكانية العودة إلى بلادهم أو الاندماج في المشهد الفلسطيني العام. بدلاً من ذلك، كانت عملية استعمارية، حيث أقيمت المستوطنات بعيداً عن السكان الفلسطينيين، وكان الخوف من ردة الفعل الفلسطينية حاضراً منذ البداية. لهذا، كان المستوطنون يعزلون أنفسهم خلف جدران وأبراج مراقبة، مدركين عدم مقبولية وجودهم لدى السكان المحليين، ويعيشون في خوف مستمر من أصحاب الأرض. تستمر هذه الفكرة الصهيونية، 'جدار وبرج مراقبة'، حتى يومنا هذا، وتتجلى في قطاع غزة ولبنان. ويرى يزبك أن إقامة مناطق عازلة في المناطق المحتلة يمثل تطوراً في الفكر الإسرائيلي، ويُعد قطاع غزة النموذج الأكثر وضوحاً لهذا التطور. يتساءل يزبك عن هدف هذه الجدر والمناطق العازلة، وما إذا كان الغرض منها حماية إسرائيل من غزة، مؤكداً أن أحداث 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) أثبتت بطلان هذه النظرية وفشلها. ويضيف أنه حتى المستوطنات التي أقيمت في غزة بعد احتلالها عام 1967، والتي أحاطت بها الجدران وأبراج المراقبة، فشلت في حماية المستوطنين خلال الانتفاضات ضد الاحتلال والاستيطان. حالياً، تحاول إسرائيل تعميق هذا المفهوم بإقامة جدار ومناطق عازلة قرب 'الخط الأصفر'، بهدف عزل سكان القطاع عن المستوطنات المحيطة. يمثل هذا الفعل بمثابة احتلال فعلي لأكثر من 50% من مساحة القطاع، ويفرض ضغطاً هائلاً على السكان لدفعهم إلى مغادرته. لكن هذا المفهوم فشل حتى الآن، حيث يعود الناس إلى القطاع كلما سنحت لهم الفرصة. يعتبر يزبك أن إقامة 'الخط الأصفر' كحدود لمنطقة عازلة داخل غزة هي محاولة لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي، وخلق ضغط جغرافي وديموغرافي لدفع الفلسطينيين إلى ترك وطنهم. وتُطبق فكرة مشابهة في لبنان. ويؤكد أن الفلسطينيين أثبتوا تمسكهم بأرضهم، وأن كل هذه الأفكار تكشف عن فشل استراتيجي إسرائيلي في فهم المنطقة الفلسطينية والعربية. ويختتم يزبك بالقول إن هذه الجدر والمناطق العازلة، التي تُقتطع من خلالها مساحات واسعة، ستزول مع تصاعد الضغط الداخلي الفلسطيني واللبناني. فهي مشاريع مؤقتة، وستصبح هذه المناطق سبباً جديداً للانتفاض ضد الاحتلال الإسرائيلي. من جانبه، يوضح الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي، وليد الشوملي، أن العقيدة الدينية التوراتية باتت متغلغلة في إسرائيل، من القيادة إلى الشارع. وتعمل أجهزة الاحتلال منذ قيام الدولة على التخلص من السكان الفلسطينيين الأصليين، ولديها خطط متنوعة للسيطرة والتهويد مؤجلة، تنتظر اللحظة المناسبة للتنفيذ. ويرتكز المفهوم الأمني الإسرائيلي على معتقدات يمينية توراتية تدعو إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني. وبذلك، فإن خططاً مثل تطويق غزة، وفرض مناطق عازلة، والجدار المزمع إقامته في الأغوار لعزل الفلسطينيين عن الأردن، وجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية وحول القدس، كلها تصب في استراتيجية احتلالية تهدف إلى التضييق على السكان، وتشجيع هجرة طوعية وقسرية، خاصة في المناطق التي تعتبرها إسرائيل ذات أهمية استراتيجية وأمنية. ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي دائماً بالجانب الأمني لتبرير الاستيلاء على مناطق جديدة، وإقامة جدران أمنية، أو اقتطاع أراضٍ تحت ذريعة إقامة مناطق عازلة. ويؤكد الشوملي أن دولة الاحتلال لا تتردد في تنفيذ أي خطة من شأنها تسهيل تطهير الأرض من سكانها وفرض حصار أمني عليهم





إسرائيل فلسطين لبنان المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مناطق عازلة جدار الفصل العنصري طوفان الأقصى الخط الأصفر تطهير عرقي

