الجزائر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي

استقبل الرئيس الجزائري كبار المسؤولين الأمريكيين لمناقشة التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد، مع التركيز على منطقة الساحل وقضية الصحراء الغربية.

استقبل الرئيس الجزائر ي عبد المجيد تبون، نائب كاتب الدولة الأمريكي كريستوفر لاندو وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ( أفريكوم ) الجنرال داغفين أندرسون، في لقاء هام ناقش سبل تعزيز التعاون الشامل بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على الجوانب الأمنية والاقتصادية.

يأتي هذا اللقاء في سياق حرص الطرفين على تطوير العلاقات الثنائية إلى مستويات أرفع، والاستفادة من الإمكانات الكامنة في هذه الشراكة الاستراتيجية. وقد أكد المسؤول الأمريكي، عقب اللقاء، أن الجزائر والولايات المتحدة قد بدأتا بالفعل في استكشاف وتطوير الإمكانات الكاملة لعلاقتهما الثنائية العميقة، مشيراً إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما شدد على أهمية التعاون الأمني، خاصة في مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة الساحل، بالإضافة إلى البحث عن حلول لقضية الصحراء الغربية.

وتشكل قضية الصحراء الغربية أحد الملفات الحساسة في العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة، حيث أعلنت واشنطن في ديسمبر 2020 اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم، واعتزامها فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي من خلال استفتاء، بينما يقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا للإقليم تحت سيادته.

وعلى الرغم من هذا الاختلاف في وجهات النظر، أكد المسؤولون الأمريكيون والجزائريون على أهمية الحوار والتنسيق لإيجاد حل سلمي وعادل لهذه القضية. كما تناول اللقاء التحديات الأمنية في منطقة الساحل، حيث أكد قائد أفريكوم الجنرال داغفين أندرسون على أن التهديد الإرهابي يشكل خطراً عاجلاً يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهته. وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه الجزائر في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، معتبراً إياها ركيزة أساسية للأمن في المنطقة.

وأكد على أهمية توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، والاستفادة من الخبرة الأمريكية والقدرات الجزائرية في هذا المجال. وتأتي زيارة لاندو وأندرسون إلى الجزائر في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تعتبر وجهة رئيسية في التجارة الخارجية للجزائر، إلا أن الطرفين أعربا عن تطلعهما إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، واستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتعكس هذه الزيارة واللقاءات التي جرت خلالها التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها مع الجزائر، ودعم جهودها في تحقيق التنمية والاستقرار الإقليمي. كما تؤكد على أهمية الحوار والتفاوض في حل القضايا العالقة، وبناء علاقات قوية ومستدامة بين البلدين.

وتشير إلى أن الجزائر والولايات المتحدة تسعيان إلى تطوير علاقاتهما إلى مستوى أعلى من الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين





