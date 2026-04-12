الجدل يتصاعد في تركيا حول الانتخابات المبكرة: المعارضة تطالب وأردوغان يرفض

تصاعدت حدة التوتر السياسي في تركيا مع دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، بينما يرفض الرئيس أردوغان هذه الدعوات. يستعرض التقرير جهود المعارضة لحشد الدعم، وتبريرات كل طرف، والتداعيات المحتملة على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

شهدت الساحة السياسية التركية تصاعدًا ملحوظًا في الجدل حول دعوة زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري ، أوزغور أوزيل ، لإجراء انتخابات فرعية في البرلمان. تأتي هذه الدعوة في سياق يزداد فيه التوتر السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما يعكس رغبة المعارضة في استغلال هذا الوضع لتمهيد الطريق نحو انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. في المقابل، يرفض الرئيس رجب طيب أردوغان بشدة هذه الدعوات، مما يزيد من حدة الصراع السياسي ويطرح تساؤلات حول مستقبل العملية الانتخابية في البلاد.

يجري أوزيل جولة مكثفة على مختلف الأحزاب السياسية، بما في ذلك أحزاب اليسار والديمقراطية والمساواة للشعوب، وحزب الجيد، وحزب النصر، وحزب الديمقراطية والتقدم، وحزب الرفاه من جديد، وحزب العمال التركي، والحزب الديمقراطي، في محاولة للحصول على دعم واسع لمقترحه. حتى الآن، حظيت دعوته بدعم الأحزاب التي زارها، والتي تؤكد على ضرورة إجراء انتخابات فرعية أو مبكرة لمعالجة الأزمات الراهنة. عقد أوزيل تجمعًا حاشدًا لأنصار حزبه في مدينة نيفشهير، حيث جدد مطالبته بإجراء انتخابات فرعية، منتقدًا إصرار أردوغان على رفضها. وأشار إلى أن هذا الرفض يعود إلى قلق أردوغان من تصدر حزب الشعب الجمهوري لاستطلاعات الرأي منذ الانتخابات المحلية الأخيرة، مما يظهر أن الحزب الحاكم يفتقر إلى الدعم الشعبي الكافي. وأضاف أوزيل أن أردوغان يستخدم المحاكمات السياسية لمعاقبة خصومه، مشيرًا إلى سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي هزم أردوغان ومرشحيه في الانتخابات المحلية ثلاث مرات متتالية. تعهد أوزيل بمواصلة التجمعات والمطالبة بإجراء انتخابات لضمان السلام وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. في سياق متصل، يسعى أوزيل إلى إجبار البرلمان على إجراء انتخابات فرعية، مستندًا إلى المادة 78 من الدستور التركي، والتي تنص على إجراء هذه الانتخابات إذا شغرت 5% من مقاعد البرلمان. ويهدف إلى استقالة 22 نائبًا من حزبه لتحقيق هذا الشرط إذا لم يوافق رئيس البرلمان على إجراء انتخابات فرعية. يرفض حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية إجراء انتخابات فرعية، ويهدفان إلى تعديل الدستور للسماح لأردوغان بالترشح مرة أخرى، وإجراء انتخابات مبكرة في عام 2027. ويستند حزب الشعب الجمهوري إلى سابقة إجراء انتخابات فرعية في عام 2002 للسماح لأردوغان بدخول البرلمان. من جهة أخرى، يرى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أن هذه الانتخابات لم تكن فرعية بالمعنى الدقيق، بل كانت بمثابة تجديد للانتخابات. ورد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على هذا الادعاء، مؤكدًا على وجود واقع سياسي وقانوني يثبت أن مصطلح “الانتخابات الفرعية” مسجل رسميًا في الدستور. في تطور آخر، صرح رئيس البرلمان نعمان كورتولموش بأنه ليس هو من يقرر إجراء الانتخابات الفرعية، بل يتم ذلك بناءً على الشروط المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، مع ضرورة التصويت عليها في جلسة عامة. في سياق آخر، قدم محامو زعيم حزب العمال الكردستاني السجين، عبد الله أوجلان، إخطارًا إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن منحه “الحق في الأمل” وإطلاق سراحه. وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات التركية عن توقيف 14 شخصًا في إطار التحقيقات في هجوم على نقطة تفتيش بالقرب من القنصلية الإسرائيلية، بالإضافة إلى اعتقال 198 عنصرًا من تنظيم داعش. أخيرًا، أفاد مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بضرورة عدم إعطاء أي فرصة لتقويض عملية وقف إطلاق النار





تركيا انتخابات مبكرة أردوغان أوزغور أوزيل حزب الشعب الجمهوري الانتخابات الفرعية

